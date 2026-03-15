ÖSYM TUS sonuçları açıklandı! İşte sorgulama ekranı...

15 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen yılın ilk TUS maratonunda heyecan sona erdi. ÖSYM hekimlerin uzmanlık eğitimi alacakları branşları belirlemede kritik rol oynayan 2026-TUS 1. Dönem sonuçlarını bugün (15 Nisan 2026) resmi sitesi üzerinden açıklandı. İşte ÖSYM TUS sonuç sorgulama ekranı ve adayların bilmesi gereken detaylar.

  • 15 Mart 2026'da yapılan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. Dönem sonuçları 15 Nisan 2026'da ÖSYM tarafından açıklandı.
  • Adaylar sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile sorgulayabiliyor.
  • Uzmanlık tercihi yapabilmek için adayların ilgili puan türünden en az 45 veya 50 puan alması gerekiyor.
  • Tıp fakültesi mezunu adaylar için Ağırlıklı Klinik Tıp Bilimleri Puanı (K) ve Ağırlıklı Temel Tıp Bilimleri Puanı (T) olmak üzere iki ayrı puan hesaplanıyor.
  • ÖSYM'nin tercih kılavuzunu sonuçların açıklanmasını takip eden hafta içinde yayınlaması bekleniyor.

15 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-TUS 1. Dönem) sonuçları, ÖSYM'nin sınav takviminde belirttiği üzere 15 Nisan 2026 (bugün) tarihinde ilan edildi.

TUS sonuçları nasıl sorgulanır, sınav kaçta açıklanacak?

TUS sonuçları açıklandı. Adaylar, aşağıdaki adımları izleyerek puanlarını öğrenebilir.⤵

ÖSYM Sonuç Sayfasına Giriş: sonuc.osym.gov.tr adresine gidin.

Kimlik Bilgileri: T.C. Kimlik Numaranız ve aday şifrenizle sisteme giriş yapın.

Sorgulama: "2026-TUS 1. Dönem Sonuçları" sekmesine tıklayarak puan ve sıralamanızı görüntüleyin.

Adaylar sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numarası ve şifreleriyle sorgulayabiliyor.

TUS NEDİR?

TUS (Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı), Türkiye'de tıp fakültesi mezunu hekimlerin uzmanlık eğitimi alabilmek için katılım sağladıkları dünyanın en zorlu akademik sınavlarından biri olarak kabul edilen bir seçme sınavıdır.

TUS'UN TEMEL AMACI NEDİR?

Tıp fakültesinden mezun olan hekimler "Pratisyen Hekim" unvanını alırlar. Ancak bir alanda (örneğin; Kardiyoloji, Göz Hastalıkları, Genel Cerrahi veya Pediatri) uzman doktor olabilmek için TUS'a girmeleri ve yeterli puanı alarak bir eğitim araştırma hastanesi veya üniversite hastanesine yerleşmeleri gerekir.

SINAV MARATONUNUN ÖZETİ

Adaylar bu aşamaya gelene kadar aşağıdaki takvimi geride bıraktı:

Sınav Saati: 15.03.2026, 10:15

Başvuru Sayısı: (Tahmini) 25.000+ hekim adayının ter döktüğü sınavda, Temel ve Klinik tıp bilimleri testleri belirleyici oldu.

Baraj Puanı: Uzmanlık tercihi yapabilmek için adayların ilgili puan türünden en az 45 veya 50 (mevcut yönetmeliğe göre) puan alması gerekiyor.

Önemli Not: Eğer ÖSYM şifrenizi unuttuysanız, e-Devlet kapısı üzerinden sisteme güvenli giriş yaparak da sonuçlarınıza ulaşabilirsiniz.

ÖSYM sınav sonuçlarını genellikle sabah 10:00 ile 15:00 saatleri arasında açıklıyor.

TUS SONUÇLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

ÖSYM'de yer alan bilgilere göre çoktan seçmeli sorulardan oluşan sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunarak, adayların iki testin her birindeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.

Bu ham puanlar, her test için ayrı olmak üzere, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Standart puanlar kullanılarak, tıp fakültesi mezunu adaylar için Ağırlıklı Klinik Tıp Bilimleri Puanı (K) ve Ağırlıklı Temel Tıp Bilimleri Puanı (T) olmak üzere iki ayrı puan hesaplanacaktır. Tıp fakültesi dışındaki fakültelerden mezun adaylar için ise yalnız T Puanı hesaplanacaktır.

Tıp fakültesi mezunu adayların KTBT ve TTBT-1'den aldıkları standart puanların her birinin 0.5 ile çarpılarak toplanmasıyla bu adayların K Puanları; TTBT-1 standart puanının 0.7 ile ve KTBT standart puanının 0.3 ile çarpılarak toplanmasıyla da T Puanları elde edilecektir. Tıp fakültesi dışındaki fakültelerden mezun olan adayların T Puanları ise bu adayların TTBT-1 standart puanının 0.7; TTBT-2 standart puanının 0.3 ile çarpılarak toplanmasıyla elde edilecektir.

Uzmanlık tercihi yapabilmek için adayların ilgili puan türünden en az 45 veya 50 puan alması gerekiyor.

SONUÇLARDAN SONRA İLK ADIM: TERCİH DÖNEMİ

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte hekimler için "Tercih Robotu" mesaisi başlayacak. Puanların açıklanmasını takip eden hafta içinde ÖSYM'nin tercih kılavuzunu yayınlaması bekleniyor.

NE YAPMALI?

  • Puanınız kadar başarı sıralamanıza odaklanın.
  • Hedeflediğiniz hastanelerin asistan kadroları ve çalışma şartları hakkında ön araştırma yapmaya başlayın.
  • Kontenjanların artış/azalış durumunu kılavuzdan dikkatle kontrol edin.

