15 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-TUS 1. Dönem) sonuçları, ÖSYM'nin sınav takviminde belirttiği üzere 15 Nisan 2026 (bugün) tarihinde ilan edildi.
TUS sonuçları nasıl sorgulanır, sınav kaçta açıklanacak?
TUS sonuçları açıklandı. Adaylar, aşağıdaki adımları izleyerek puanlarını öğrenebilir.⤵
ÖSYM Sonuç Sayfasına Giriş: sonuc.osym.gov.tr adresine gidin.
Kimlik Bilgileri: T.C. Kimlik Numaranız ve aday şifrenizle sisteme giriş yapın.
Sorgulama: "2026-TUS 1. Dönem Sonuçları" sekmesine tıklayarak puan ve sıralamanızı görüntüleyin.
TUS NEDİR?
TUS (Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı), Türkiye'de tıp fakültesi mezunu hekimlerin uzmanlık eğitimi alabilmek için katılım sağladıkları dünyanın en zorlu akademik sınavlarından biri olarak kabul edilen bir seçme sınavıdır.
TUS'UN TEMEL AMACI NEDİR?
Tıp fakültesinden mezun olan hekimler "Pratisyen Hekim" unvanını alırlar. Ancak bir alanda (örneğin; Kardiyoloji, Göz Hastalıkları, Genel Cerrahi veya Pediatri) uzman doktor olabilmek için TUS'a girmeleri ve yeterli puanı alarak bir eğitim araştırma hastanesi veya üniversite hastanesine yerleşmeleri gerekir.
SINAV MARATONUNUN ÖZETİ
Adaylar bu aşamaya gelene kadar aşağıdaki takvimi geride bıraktı:
Sınav Saati: 15.03.2026, 10:15
Başvuru Sayısı: (Tahmini) 25.000+ hekim adayının ter döktüğü sınavda, Temel ve Klinik tıp bilimleri testleri belirleyici oldu.
Baraj Puanı: Uzmanlık tercihi yapabilmek için adayların ilgili puan türünden en az 45 veya 50 (mevcut yönetmeliğe göre) puan alması gerekiyor.
Önemli Not: Eğer ÖSYM şifrenizi unuttuysanız, e-Devlet kapısı üzerinden sisteme güvenli giriş yaparak da sonuçlarınıza ulaşabilirsiniz.
TUS SONUÇLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?
ÖSYM'de yer alan bilgilere göre çoktan seçmeli sorulardan oluşan sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunarak, adayların iki testin her birindeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.
Bu ham puanlar, her test için ayrı olmak üzere, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Standart puanlar kullanılarak, tıp fakültesi mezunu adaylar için Ağırlıklı Klinik Tıp Bilimleri Puanı (K) ve Ağırlıklı Temel Tıp Bilimleri Puanı (T) olmak üzere iki ayrı puan hesaplanacaktır. Tıp fakültesi dışındaki fakültelerden mezun adaylar için ise yalnız T Puanı hesaplanacaktır.
Tıp fakültesi mezunu adayların KTBT ve TTBT-1'den aldıkları standart puanların her birinin 0.5 ile çarpılarak toplanmasıyla bu adayların K Puanları; TTBT-1 standart puanının 0.7 ile ve KTBT standart puanının 0.3 ile çarpılarak toplanmasıyla da T Puanları elde edilecektir. Tıp fakültesi dışındaki fakültelerden mezun olan adayların T Puanları ise bu adayların TTBT-1 standart puanının 0.7; TTBT-2 standart puanının 0.3 ile çarpılarak toplanmasıyla elde edilecektir.
SONUÇLARDAN SONRA İLK ADIM: TERCİH DÖNEMİ
Sonuçların açıklanmasıyla birlikte hekimler için "Tercih Robotu" mesaisi başlayacak. Puanların açıklanmasını takip eden hafta içinde ÖSYM'nin tercih kılavuzunu yayınlaması bekleniyor.
