e-YDS 2026-4 başvuruları başladı: Adaylar için kritik 9 günlük maraton

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) yabancı dil puanı hedefleyen adayların merakla beklediği e-YDS 2026/4 (İngilizce) sınav duyurusunu yayımladı. 14 Nisan itibarıyla erişime açılan başvuru ekranı sadece 22 Nisan tarihine kadar açık kalacak. Sınav 2 Mayıs'ta Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.

  • ÖSYM, 2 Mayıs 2026 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da 2026 yılının dördüncü e-YDS sınavını gerçekleştirecek.
  • Sınav başvuruları 14-22 Nisan 2026 tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri sistemi üzerinden alınacak.
  • Adaylar sınav günü saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
  • Başvurular 14 Nisan saat 14.00'te başlayacak ve 22 Nisan mesai bitimine kadar devam edecek.
  • Ödeme işlemleri sanalpos.osym.gov.tr adresi üzerinden yapılacak.

ÖSYM, 2 Mayıs 2026 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da 2026 yılının dördüncü e-YDS sınavını gerçekleştirecek.

SINAV TAKVİMİ VE LOKASYON BİLGİLERİ

Elektronik ortamda gerçekleştirilecek olan sınav, Türkiye'nin dört büyük merkezinde eş zamanlı olarak yapılacak. Adayların sınav günü planlamalarını şu detaylara göre yapmaları gerekiyor:

  • Sınav Tarihi: 2 Mayıs 2026
  • Sınav Merkezleri: Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana.
  • Kritik Saat: Adaylar saat 13.30'dan sonra sınav binalarına kesinlikle alınmayacaktır.

SINAVA ALINACAK ADAY SAYISI DAĞILIMI NASIL?

Sınava alınacak aday sayısı, e-Sınav Uygulama Binalarının kapasitesiyle sınırlı olacağından bu sınav için kontenjan; Ankara'da 4430, İstanbul'da 455, İzmir'de 120 ve Adana'da 316 olarak belirlenmiştir. Adaylar, sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dâhil edilecektir. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süreci sonlandırılacaktır.

Ödemenizi ÖSYM'nin resmi ödeme kanalı olan sanalpos.osym.gov.tr adresinden gerçekleştirebilirsiniz.

BAŞVURU NASIL YAPILIR? (ADIM ADIM REHBER)

Başvurular tamamen dijital platform üzerinden yürütülmektedir. Kontenjanların sınırlı olduğu e-sınav uygulamalarında, adayların vakit kaybetmeden şu adımları izlemesi önerilir:

ÖSYM Aday İşlemleri sistemine giriş yapın.

  • e-YDS 2026/4 İngilizce alanını seçin.
  • Ödemenizi ÖSYM'nin resmi ödeme kanalı olan sanalpos.osym.gov.tr adresinden gerçekleştirin.
  • Önemli Not: Başvuru süreci 14 Nisan saat 14.00'te başlamış olup, 22 Nisan 2026 günü mesai bitimine kadar devam edecektir.

Başvurular 14 Nisan saat 14.00'te başlayacak ve 22 Nisan mesai bitimine kadar devam edecek.

YDS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

3 saat (180 dakika) sürecek olan sınava katılım ücreti 2.150 TL olarak belirlendi.

SON BAŞVURU TARİHİNE DİKKAT

22 Nisan sınav için son başvuru tarihi olarak belirlendi. e-YDS sınavları, kağıt bazlı YDS'den farklı olarak sınırlı bilgisayar kapasitesine sahiptir. Özellikle İstanbul ve Ankara gibi yoğun talebin olduğu illerde kontenjanlar hızla dolabilmektedir.

ÖSYM'DEN DİJİTAL DENEME SINAVI İMKANI

ÖSYM adaylara sınava girmeden önce dijital ortamdaki deneme sınavıyla bilgi birikimlerini test etme imkanı sunuyor. Elektronik sınavlar (e-YDS vb.) kağıt üzerindeki sınavlardan farklı bir mantıkla çalışır. Bu uygulama sayesinde gerçek sınava girmeden önce:

  • Soruların ekranda nasıl göründüğünü,
  • Şıkların nasıl işaretlendiğini,
  • Sürenin nerede yazdığını ve butonların yerini öğrenirsiniz.

Kısaca: Sınav anında "Acaba hangi tuşa basacaktım?" stresini yaşamazsınız.

SEVİYE BELİRLEME FIRSATI (ÇIKMIŞ SORULARLA TEST)

Deneme sınavındaki sorular "daha önce yayınlanmış sorular arasından rastgele" seçiliyor. Deneme sınavında yöneltilen sorularla kendi seviyenizi ölçme ve kendinizi değerlendirme fırsatı bulursunuz.

%10'LUK KISIMLA STRATEJİ GELİŞTİRME

e-YDS gibi sınavların sadece %10'u kamuoyuyla paylaşıldığı için bu portaldaki deneme sınavları "az bulunan" soruları görmenizi sağlar. Soruların zorluk derecesini ve tarzını anlamanıza yardımcı olur. Özetle bu sistem sınava teknik olarak hazırlanmanızı sağlar.

DGS başvurusu 15 Mayısta başlıyor! 2026 DGS son tarih ve sınav takvimi açıklandıDGS başvurusu 15 Mayısta başlıyor! 2026 DGS son tarih ve sınav takvimi açıklandı
DGS başvurusu 15 Mayıs'ta başlıyor! 2026 DGS son tarih ve sınav takvimi açıklandı
DGS başvurusu 15 Mayıs'ta başlıyor! 2026 DGS son tarih ve sınav takvimi açıklandı
