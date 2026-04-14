ÖSYM 2026 e-YDS sınavı için düğmeye bastı. 2 Mayıs'ta Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da gerçekleşecek sınav için başvurular 14-22 Nisan tarihleri arasında alınacak.

ÖSYM, 2 Mayıs 2026 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da 2026 yılının dördüncü e-YDS sınavını gerçekleştirecek.

SINAV TAKVİMİ VE LOKASYON BİLGİLERİ

Elektronik ortamda gerçekleştirilecek olan sınav, Türkiye'nin dört büyük merkezinde eş zamanlı olarak yapılacak. Adayların sınav günü planlamalarını şu detaylara göre yapmaları gerekiyor:

Sınav Tarihi: 2 Mayıs 2026

Sınav Merkezleri: Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana.

Kritik Saat: Adaylar saat 13.30'dan sonra sınav binalarına kesinlikle alınmayacaktır.

SINAVA ALINACAK ADAY SAYISI DAĞILIMI NASIL?

Sınava alınacak aday sayısı, e-Sınav Uygulama Binalarının kapasitesiyle sınırlı olacağından bu sınav için kontenjan; Ankara'da 4430, İstanbul'da 455, İzmir'de 120 ve Adana'da 316 olarak belirlenmiştir. Adaylar, sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dâhil edilecektir. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süreci sonlandırılacaktır.