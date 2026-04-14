ÖSYM 2026 e-YDS sınavı için düğmeye bastı. 2 Mayıs'ta Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da gerçekleşecek sınav için başvurular 14-22 Nisan tarihleri arasında alınacak.
SINAV TAKVİMİ VE LOKASYON BİLGİLERİ
Elektronik ortamda gerçekleştirilecek olan sınav, Türkiye'nin dört büyük merkezinde eş zamanlı olarak yapılacak. Adayların sınav günü planlamalarını şu detaylara göre yapmaları gerekiyor:
SINAVA ALINACAK ADAY SAYISI DAĞILIMI NASIL?
Sınava alınacak aday sayısı, e-Sınav Uygulama Binalarının kapasitesiyle sınırlı olacağından bu sınav için kontenjan; Ankara'da 4430, İstanbul'da 455, İzmir'de 120 ve Adana'da 316 olarak belirlenmiştir. Adaylar, sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dâhil edilecektir. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süreci sonlandırılacaktır.
BAŞVURU NASIL YAPILIR? (ADIM ADIM REHBER)
Başvurular tamamen dijital platform üzerinden yürütülmektedir. Kontenjanların sınırlı olduğu e-sınav uygulamalarında, adayların vakit kaybetmeden şu adımları izlemesi önerilir:
ÖSYM Aday İşlemleri sistemine giriş yapın.
YDS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
3 saat (180 dakika) sürecek olan sınava katılım ücreti 2.150 TL olarak belirlendi.
SON BAŞVURU TARİHİNE DİKKAT
22 Nisan sınav için son başvuru tarihi olarak belirlendi. e-YDS sınavları, kağıt bazlı YDS'den farklı olarak sınırlı bilgisayar kapasitesine sahiptir. Özellikle İstanbul ve Ankara gibi yoğun talebin olduğu illerde kontenjanlar hızla dolabilmektedir.
ÖSYM'DEN DİJİTAL DENEME SINAVI İMKANI
ÖSYM adaylara sınava girmeden önce dijital ortamdaki deneme sınavıyla bilgi birikimlerini test etme imkanı sunuyor. Elektronik sınavlar (e-YDS vb.) kağıt üzerindeki sınavlardan farklı bir mantıkla çalışır. Bu uygulama sayesinde gerçek sınava girmeden önce:
Kısaca: Sınav anında "Acaba hangi tuşa basacaktım?" stresini yaşamazsınız.
SEVİYE BELİRLEME FIRSATI (ÇIKMIŞ SORULARLA TEST)
Deneme sınavındaki sorular "daha önce yayınlanmış sorular arasından rastgele" seçiliyor. Deneme sınavında yöneltilen sorularla kendi seviyenizi ölçme ve kendinizi değerlendirme fırsatı bulursunuz.
%10'LUK KISIMLA STRATEJİ GELİŞTİRME
e-YDS gibi sınavların sadece %10'u kamuoyuyla paylaşıldığı için bu portaldaki deneme sınavları "az bulunan" soruları görmenizi sağlar. Soruların zorluk derecesini ve tarzını anlamanıza yardımcı olur. Özetle bu sistem sınava teknik olarak hazırlanmanızı sağlar.
