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ÖSYM tercih ekranı neden açılmadı? YKS tercih yapamıyorum, neden? YKS tercihleri saat kaçta başlayacak?

Bugün itibarıyla yüz binlerce aday, iyi bir üniversiteye yerleşmek için YKS tercih maratonuna başlıyor. Üniversiteye giriş hayali kuran adaylar, ÖSYM'nin yayımladığı tercih kılavuzunu dikkate alarak taban puanlar ve başarı sıralamaları üzerinden tercih listelerini hazırlıyor. Bu süreçte, "YKS tercihleri nasıl yapılır, nelere dikkat edilmelidir?" soruları adayların gündeminde ön sıralarda yer alıyor. İşte, YKS tercih süreci hakkında tüm merak edilenler ve önemli detaylar...

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2024, 14:45 Güncelleme 25 Temmuz 2024, 14:45
ÖSYM tercih ekranı neden açılmadı? YKS tercih yapamıyorum, neden? YKS tercihleri saat kaçta başlayacak?

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Adaylar, ÖSYM'nin açtığı tercih ekranı üzerinden işlemlerini gerçekleştirecekler. Bu noktada, "YKS tercihleri başladı mı, saat kaçta başlıyor ve ne zaman bitiyor?" soruları sıkça soruluyor. İşte YKS tercih kılavuzu ve YÖK Atlas YKS tercih robotu aracılığıyla yapılacak üniversite tercihleri hakkında detaylar:

2024 YKS TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

2024 YKS tercih kılavuzu ile üniversite tercih tarihleri belli oldu. Buna göre, YKS tercihleri bugün başlıyor!

ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre tercihler, 25 Temmuz 2024 Perşembe (bugün) başlıyor ve 2 Ağustos 2024 Cuma günü sona erecek.

9 gün sürecek olan YKS tercihleri http://ais.osym.gov.tr sistemi üzerinden alınacak.

YKS ÜNİVERSİTE TERCİHİ NASIL YAPILIR?

Yök Atlas sisteminden yararlanacak öğrenci adayları YKS tercih robotu ile listelerini hazırlayabilir. İstedikleri puan türünde üniversite tercihlerini gerçekleştirecek öğrenciler kılavuz dahilinde ÖSYM AİS sisteminde olacak.

Yine kılavuz ile birlikte ÖSYM tarafından yayımlanan üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları tercihlerde belirleyici olacak.

YKS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL ÇALIŞIYOR?

Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.

YKS tercih robotunu kullanabilmek için öncelikle aşağıdaki linke tıklanması gerekecek. Karşınıza çıkan ekrandan detaylı ve hızlı tercih robotu bilgilerine ulaşmanız mümkün olacak.

Buradan detaylı tercih robotu ekranını seçmeniz halinde başarı sıralamasını ve üniversite bilgilerini girerek filtreleme yapabilirsiniz.

Hızlı YKS tercih robotu ekranını seçmeniz halinde ise üniversite bilgilerine doğrudan ulaşabileceğiniz tabloya erişiminiz mümkün olacaktır.

"Üniversite Seç" kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesine ulaşabilirsiniz. "Program Seç" kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz.

Lisans programlarına yerleşenlerin puanları, başarı sıraları, TYT/AYT netleri, geldikleri liseler, geldikleri bölgeler; programda görevli öğretim üyeleri, yabancı uyruklu öğrenciler, Erasmus trafiği ve benzeri pek çok detaya ise aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

YÖK ATLAS ÜNİVERSİTE TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

YKS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

ÖSYM tercih kılavuzuna göre adayların en fazla 24 tane sıralaması olabilir.

Buna göre hedefledikleri bölümleri ve üniversiteleri yazmak için aday öğrencilerin 24 satırı olacak. Listenin tamamını doldurmak şartı bulunmuyor.

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