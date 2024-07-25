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YKS tercih ekranı açıldı mı? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? YKS yerleştirme sonuçları hangi tarihte belli olacak?

2024 YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih, öğrenciler ve veliler tarafından merakla bekleniyor. 25 Temmuz'da başlayacak olan tercih işlemleri ile birlikte, üniversite adayları istedikleri bölümlere yerleşebilmek için tercihlerini yapacaklar. Peki, ÖSYM tarafından 2024 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2024, 08:35 Güncelleme 25 Temmuz 2024, 08:35
YKS tercih ekranı açıldı mı? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? YKS yerleştirme sonuçları hangi tarihte belli olacak?

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2024 YKS tercih sonuçları için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden gerçekleştirilecek olan tercih işlemleri, 25 Temmuz'da başlayıp 2 Ağustos'ta sona erecek. Üniversite adayları, tercih işlemlerini tamamladıktan sonra yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla beklemeye başladı. Peki, 2024 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçlarının, 2 Ağustos'taki son tercih tarihinden itibaren 2 hafta içinde erişime açılması bekleniyor.

19 Ağustos'ta başlayacak üniversite kayıtlarından önce sonuçların ilan edileceği tahmin ediliyor.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar tercihlerini, ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacak.



Tercih işlemi, AİS ekranındaki uyarılara göre sonlandırılmalı. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.

YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Tercihlerin değerlendirilmesinin ardından adaylar, bireysel sonuçlarının T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebileceklerdir.

Ayrıca Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

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