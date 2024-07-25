YKS tercih ekranı açıldı mı? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? YKS yerleştirme sonuçları hangi tarihte belli olacak?

2024 YKS tercih sonuçları için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden gerçekleştirilecek olan tercih işlemleri, 25 Temmuz'da başlayıp 2 Ağustos'ta sona erecek. Üniversite adayları, tercih işlemlerini tamamladıktan sonra yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla beklemeye başladı. Peki, 2024 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS tercih sonuçlarının, 2 Ağustos'taki son tercih tarihinden itibaren 2 hafta içinde erişime açılması bekleniyor. 19 Ağustos'ta başlayacak üniversite kayıtlarından önce sonuçların ilan edileceği tahmin ediliyor.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar tercihlerini, ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacak.