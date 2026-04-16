2026 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı sonuçları açıklandı. Sınava giren adayların cevap kâğıtları işaretlemeleri ve doğru cevapları 10 gün süreyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açıldı.
DİB-MBSTS sonuçları açıklandı
Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı, 29 Mart 2026 tarihinde ülke genelinde uygulandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), DİB-MBSTS sonuçlarının ilan edildiğini açıkladı. Sınavın değerlendirme işlemleri tamamlanarak sonuçlar ve cevap kağıtları aday erişimine açıldı.
Cevap kağıtları erişime açıldı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 29 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen 2026-DİB-MBSTS sınavına ilişkin aday verilerinin erişime açıldığını duyurdu.
Adaylar, 16 Nisan 2026 saat 10.15 itibarıyla başlayan erişim sürecinde sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntülerine ve optik okuyucular tarafından okunmuş işaretlemelere ulaşabiliyor.
AIS üzerinden giriş yapılacak
Adaylar, ÖSYM'nin Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından işletilen https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak ilgili sınav ekranına ulaşabiliyor. Sistemde "Cevap Kâğıdı Görüntüleme" bölümü üzerinden hem işaretlemeler hem de doğru cevaplar detaylı şekilde görüntülenebiliyor.
10 günlük erişim süresi
Söz konusu veriler adayların erişimine 10 gün boyunca açık olacak. Sürenin sonunda sistem erişimi otomatik olarak kapanacak.