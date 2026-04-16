Adaylar her soru için soru kökünü, şıkları, doğru cevabı ve kendi yanıtlarını karşılaştırmalı olarak inceleyebiliyor.

Sınav 29 Mart 2026 tarihinde ülke genelinde gerçekleştirilmişti.

AIS üzerinden giriş yapılacak

Adaylar, ÖSYM'nin Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından işletilen https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak ilgili sınav ekranına ulaşabiliyor. Sistemde "Cevap Kâğıdı Görüntüleme" bölümü üzerinden hem işaretlemeler hem de doğru cevaplar detaylı şekilde görüntülenebiliyor.

