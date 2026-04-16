ÖSYM 2026 DİB-MBSTS sonuçları açıklandı: Cevap kağıtları 10 gün erişime açık olacak

2026-DİB-MBSTS sınav sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavına katılan adayların cevap kağıtları 16 Nisan 2026 itibarıyla erişime açıldı. Adaylar ais.osym.gov.tr üzerinden giriş yaparak sınav performanslarını 10 gün boyunca detaylı şekilde inceleyebilecek.

ÖSYM 2026 DİB-MBSTS sonuçları açıklandı: Cevap kağıtları 10 gün erişime açık olacak
  • 2026 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı.
  • Adaylar 16 Nisan 2026 saat 10.15'ten itibaren cevap kâğıtları, işaretlemeleri ve doğru cevapları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntüleyebiliyor.
  • Sınav 29 Mart 2026 tarihinde ülke genelinde gerçekleştirildi.
  • Adaylar her soru için soru kökünü, şıkları, doğru cevabı ve kendi yanıtlarını karşılaştırmalı olarak inceleyebiliyor.
  • Cevap kâğıtlarına erişim 10 gün süreyle açık kalacak.

2026 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı sonuçları açıklandı. Sınava giren adayların cevap kâğıtları işaretlemeleri ve doğru cevapları 10 gün süreyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açıldı.

2026 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı.

DİB-MBSTS sonuçları açıklandı

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı, 29 Mart 2026 tarihinde ülke genelinde uygulandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), DİB-MBSTS sonuçlarının ilan edildiğini açıkladı. Sınavın değerlendirme işlemleri tamamlanarak sonuçlar ve cevap kağıtları aday erişimine açıldı.

Adaylar 16 Nisan 2026 saat 10.15'ten itibaren cevap kâğıtları, işaretlemeleri ve doğru cevapları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntüleyebiliyor.

Cevap kağıtları erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 29 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen 2026-DİB-MBSTS sınavına ilişkin aday verilerinin erişime açıldığını duyurdu.

Adaylar, 16 Nisan 2026 saat 10.15 itibarıyla başlayan erişim sürecinde sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntülerine ve optik okuyucular tarafından okunmuş işaretlemelere ulaşabiliyor.

Sınav 29 Mart 2026 tarihinde ülke genelinde gerçekleştirilmişti.

AIS üzerinden giriş yapılacak

Adaylar, ÖSYM'nin Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından işletilen https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak ilgili sınav ekranına ulaşabiliyor. Sistemde "Cevap Kâğıdı Görüntüleme" bölümü üzerinden hem işaretlemeler hem de doğru cevaplar detaylı şekilde görüntülenebiliyor.

Adaylar her soru için soru kökünü, şıkları, doğru cevabı ve kendi yanıtlarını karşılaştırmalı olarak inceleyebiliyor.

10 günlük erişim süresi

Söz konusu veriler adayların erişimine 10 gün boyunca açık olacak. Sürenin sonunda sistem erişimi otomatik olarak kapanacak.

Son 2 ayda LGS çalışma taktikleri! Türkçe, Matematik ve Fen'de netlerinizi nasıl artırırsınız?
SONRAKİ HABER

LGS'de son 2 ay: Net artıran yol haritası

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler