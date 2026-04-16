Adaylar sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dahil edilecek ve kontenjan dolduğunda sistem ödeme işlemini engelleyecek.

e-YDTS okuma, dinleme, konuşma ve yazma bölümlerinden oluşacak ve adaylara B2, C1 ve C2 seviyelerinde Türkçe yeterlilik sertifikası verilecek.

ÖSYM, Elektronik Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavı'nı (e-YDTS) Türkiye'de ilk kez 9 Mayıs'ta bilgisayar tabanlı olarak yapacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), e-YDTS sınavını Türkiye'de ilk kez yapacak. Sınav başvuruları 16-28 Nisan tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden yapılabilecek.

E-YDTS sınavı nedir, ücreti ne kadar?

Elektronik Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavı (e-YDTS), bilgisayar tabanlı bir Türkçe yeterlilik sınavı olarak hazırlandı. Sınav, adayların dil becerilerini yalnızca teorik bilgiyle değil dört temel dil becerisi üzerinden ölçmeyi hedefliyor. 3.500 TL katılım ücreti olan sınavda kontenjan 1.000 kişiyle sınırlı olup sınav aşağıdaki bölümlerden oluşuyor:

Okuma

Dinleme

Konuşma

Yazma

e-YDTS nedir, sınav ne zaman yapılacak?

ÖSYM, Türkiye'de bir ilk olarak Elektronik Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavı'nın (e-YDTS) 9 Mayıs'ta yapılacağını duyurdu. Okuma, dinleme, konuşma ve yazma bölümlerinden oluşan e-YDTS'nin bilgisayar tabanlı bir Türkçe yeterlilik sınavı olarak modüler becerilere dayalı bir yaklaşımla sınava katılan adayların dil becerilerini Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni (D-AOBM) ile uyumlu bir şekilde ölçeceği belirtildi.

