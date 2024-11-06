Gelecek yıl yapılacak KPSS, YKS, DGS, ALES, YÖKDİL sınav tarihleri belli oldu mu? ÖSYM sınav takvimi 2025!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınavlar her yıl milyonlarca adayın katılımıyla gerçekleştiriliyor. 2025 yılında yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), Yabancı Dil Sınavı (YDS), Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ve Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) gibi önemli sınavların tarihleri adaylar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

(Takvim Foto Arşiv)

2025 Sınav Takvimi Henüz Yayımlanmadı

Şu an için "ÖSYM 2025 Sınav Takvimi" henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak geçen yıl olduğu gibi takvimin yine 6 Kasım'da açıklanması bekleniyor. Bu tarih öğrenciler için önemli bir dönüm noktası olup hangi sınavların ne zaman gerçekleştirileceğine dair bilgiler sunacaktır.