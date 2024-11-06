PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

Gelecek yıl yapılacak KPSS, YKS, DGS, ALES, YÖKDİL sınav tarihleri belli oldu mu? ÖSYM sınav takvimi 2025!

ÖSYM, her yıl öğrencilerin sınav tarihlerine yönelik önemli bilgileri içeren sınav takvimini yayımlıyor. 2025 yılına yönelik sınav takviminin açıklanmasıyla ilgili meraklı bekleyiş sürüyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :06 Kasım 2024 , 11:06 Güncelleme Tarihi :06 Kasım 2024 , 11:06
Gelecek yıl yapılacak KPSS, YKS, DGS, ALES, YÖKDİL sınav tarihleri belli oldu mu? ÖSYM sınav takvimi 2025!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınavlar her yıl milyonlarca adayın katılımıyla gerçekleştiriliyor. 2025 yılında yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), Yabancı Dil Sınavı (YDS), Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ve Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) gibi önemli sınavların tarihleri adaylar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

2025 Sınav Takvimi Henüz Yayımlanmadı

Şu an için "ÖSYM 2025 Sınav Takvimi" henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak geçen yıl olduğu gibi takvimin yine 6 Kasım'da açıklanması bekleniyor. Bu tarih öğrenciler için önemli bir dönüm noktası olup hangi sınavların ne zaman gerçekleştirileceğine dair bilgiler sunacaktır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Sınav Tarihleri Ne Zaman Netlik Kazanacak?

ÖSYM tarafından 2025 yılında gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), Yabancı Dil Sınavı (YDS), Dikey Geçiş Sınavı (DGS), Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ve Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavlarının tarihleri, ÖSYM 2025 Sınav Takvimi'nin yayımlanmasının ardından netleşecektir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

ÖSYM 2024 SINAV TAKVİMİ

2024 yılında "ÖSYM 2024 Sınav Takvimi" 6 Kasım 2023 tarihinde ilan edildi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

ÖSYM tarafından 2024 yılında düzenlenecek sınavların başvuru ve sınav tarihlerini görüntülemek için aşağıda yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

ÖSYM 2024 SINAV TAKVİMİ GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | Narin Güran davasında son durum ne? Yılın davası bugün başlıyor! İlk duruşmadan karar çıkacak mı?
MEMURA EN AZ 43 BİN TL: Anketlere göre maaşlar ne kadar artacak? Emeklilere nasıl yansıyacak?
Yeni dönem ilk temas! Başkan Erdoğan’dan ABD Başkanı Trump’a tebrik telefonu | Türkiye-ABD ilişkileri nasıl olacak?
Dağ Kandil sancısı! PKK elebaşı Bese Hozat saklandığı inden Ahmet Özer’e destek verdi... İBB’de ittifak yaptık itirafı
Galatasaray Norwich City’nin İspanyol yıldızı Sainz için atağa kalktı!
Meta’dan katil İsrail’e sosyal kalkan: Filistinli gazetecinin Instagram hesabı kapatıldı
Kartal Avrupa Ligi’ne tutundu! Beşiktaş Malmö’yü 2-1 yendi
Yine ’Köpek Velisi’ yine istismar! Buket Özgünlü takipçilerinden 1.4 milyon TL dilendi... Zimmete geçirilen bağışlar MASAK raporunda
Erdoğan’ı devirme hayali kurarken devrilip gitti! Son demlerini oynayan Biden’ın bitik profili... Adı tarihin utanç sayfalarında
CHP/DEM’in Esenyurt’taki nepotizm çarkı çökertildi! Terör tutuklusu Ahmet Özer’in akrabaları belediyeden kovuldu
Dünya ABD seçimleri ve Trump’ı konuşurken Almanya’da hükümet krizi! Scholz koalisyon ortağını direkt görevden aldı
ABD seçimlerine Türkiye damgası! 200’den fazla ülkeye yayınlandı
CANLI | Soykırım kabinesinde karıştı: Netanyahu Gallant’ın fişini çekti! İsrail’den Orta Doğu’ya yoğun bombardıman
CANLI | ABD’de sandıklar açıldı! 47. Başkan Donald Trump oldu... Harris’ten tebrik Biden’dan Beyaz Saray’a davet
CHP Lideri Özgür Özel günah çıkardı: Dilruba Kayserilioğlu Yalancı dedi
SON DAKİKA