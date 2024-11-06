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Gelecek yıl LGS sınavı ne zaman yapılacak? 2025 LGS SINAV TARİHİ: MEB 2025 SINAV TAKVİMİ!

2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına giriş için beklenen tarih nihayet açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan duyuru ile Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın tarihi belirlendi.

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Giriş Tarihi :06 Kasım 2024 , 11:07 Güncelleme Tarihi :06 Kasım 2024 , 11:07
Gelecek yıl LGS sınavı ne zaman yapılacak? 2025 LGS SINAV TARİHİ: MEB 2025 SINAV TAKVİMİ!

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2025 yılı için Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın tarihi belirlendi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre LGS sınavı haziran ayında gerçekleştirilecek. Bu sınav Türkiye genelindeki 8. sınıf öğrencilerinin liselere yerleştirilmesinde belirleyici rol oynayacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Buna göre, LGS kapsamındaki sınav, 15 Haziran 2025'te yapılacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)
HANGİ KONULAR GEÇERLİ OLACAK?

8'inci sınıf öğrencilerine yönelik LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm sorular 8. sınıf ders kitapları öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacak ve geçen yıl yapılan sınavdan farklı bir uygulama olmayacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Eğitim öğretim yılı 20 Haziran 2025'te tamamlanacak

2024-2025 eğitim öğretim yılı dönemi, 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

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