2025 YKS ne zaman? Başvuru süreci ve oturum tarihleri

Üniversite hayalleri kuran öğrencilerin 2025 YKS sınav tarihi araştırmaları sürüyor. Üniversite süreci ve sınav hakkında detaylı bilgi sahibi olmak isteyen öğrenciler 2025 YKS oturum tarihlerini sorguluyor. İşte, gelecek yılın üniversite sınavı başvuru ve oturum tarihleri hakkında güncel detaylar...
(Takvim Foto Arşiv)
YKS 2025 NE ZAMAN?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 2025 takvimi henüz netlik kazanmadı. Bu yılki YKS oturumları ise Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 8-9 Haziran'da yapılmıştı. YKS'nin gelecek yılki oturum ve başvuru tarihlerinin, bu yılın Kasım ayında açıklanacak 2025 ÖSYM Sınav Takvimi ile beraber netleşmesi bekleniyor.
(Takvim Foto Arşiv)
YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
2025-YKS adayları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması üzerinden sınav başvurularını gerçekleştirebilirler. Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (AİS) kendileri çevrimiçi kayıt yaptırabilir ve sınavlara başvurularını bireysel olarak elektronik ortamda gerçekleştirebilirler.