SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

MEB'den öğle arası kararı! Okullarda 1 ayda peş peşe 4 tatil birden yapılacak! Anaokulu, kreş, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...

Önümüzdeki günlerde öğrenciler için keyifli bir dönem başlıyor. Okulların yaklaşık bir ay içerisinde dört kez tatil olacağı bu dönemde, öğrenciler yoğun bir tempodan sonra biraz dinlenme fırsatı bulacaklar. Özellikle havaların ısındığı bu döneme denk gelen tatiller, öğrencilerin daha fazla dışarı çıkarak temiz hava alması ve doğayla baş başa kalması için ideal bir fırsat sunacak. İşte MEB tatil takvimi haberimizde...

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Mart 2024, 12:21 Güncelleme 01 Mart 2024, 12:22
MEB’den öğle arası kararı! Okullarda 1 ayda peş peşe 4 tatil birden yapılacak! Anaokulu, kreş, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...

Mart ayı, öğrenciler için tatil sürecinin başlangıcı olacak ve bu süreç Nisan ve Mayıs aylarında devam ederek öğrencilere bol bol tatil yapma fırsatı sunacak. Toplamda dört kez tatil yapacak olan öğrenciler, bu dönemde hem dinlenme fırsatı bulacak hem de aileleriyle daha fazla vakit geçirme şansı yakalayacaklar.

Tatillerin Detayları
İlk Tatil: 1 Nisan 2024
31 Mart yerel seçimleri nedeniyle, 1 Nisan Pazartesi günü tatil ilan edildi. Seçim çalışmalarının ardından öğrenciler, hafta sonu ile birleşerek üç gün tatil yapacaklar.


İkinci Tatil: 8-12 Nisan 2024
Nisan ayının ikinci haftasında başlayacak olan ikinci tatil, toplamda beş gün sürecek. Hafta sonları ile birleştirildiğinde, öğrenciler ve öğretmenler dokuz gün dinlenme fırsatı bulacaklar. Ramazan Bayramı ile çakışması nedeniyle, bu dönemde tüm okulların hafta boyunca tatil olması bekleniyor.


Üçüncü Tatil: 23 Nisan 2024
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yapılacak olan gösterilerin ardından, okullar bir gün süreyle tatil edilecek. Öğrenciler bu özel günde, bayramın tadını çıkaracaklar.


Dördüncü Tatil: 1 Mayıs 2024
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sebebiyle, tüm kurumlar gibi okullar da tatil olacak. Öğrenciler ve öğretmenler, bu resmi tatilde dinlenme fırsatı bulacaklar.


Tatillerin Öğrencilere ve Öğretmenlere Katkısı
Bu tatil süreçleri, öğrencilerin ve öğretmenlerin yoğun eğitim-öğretim dönemlerinde dinlenmelerine ve enerji toplamalarına olanak tanıyor. Ayrıca ailelerle geçirilecek kaliteli zaman, öğrencilerin sosyal gelişimlerine de katkıda bulunacak. Ders dışı aktiviteler ve hobiler için de bolca zaman olacak.

2024 Mart ve Nisan ayları, öğrenciler ve eğitim camiası için tatil dolu bir dönem olacak. Dört farklı tatil fırsatı, hem dinlenmek hem de kişisel gelişim için ideal bir zaman sunuyor. Öğrencilerin ve öğretmenlerin bu süreci en verimli şekilde değerlendirmeleri bekleniyor.

Yaz Tatili Kısalacak mı?

MEB Bakan Yardımcısı Yelkenci: "Spekülasyonlarla Dolu"

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Bakan Yardımcısı Yelkenci, gündeme gelen yaz tatilinin kısaltılmasıyla ilgili söylentilere net bir yanıt verdi. Yelkenci, halihazırda 180 olan eğitim gün sayısının 200'e çıkarılması ve yaz tatilinin kısaltılmasıyla ilgili olarak, "O konuyla ilgili verilmiş bir karar yok, mevcut durum devam ediyor. Konuşulanlar spekülasyon" dedi.

Harezmi Eğitim Modeli: Öğrencilerin Keşif Yolculuğu

İstanbul Milli Eğitim Müdürü olarak görev yaptığı dönemde geliştirilen ve bugün 61 ilde ve 638 okulda uygulanan Harezmi Eğitim Modeli, öğrencilere teknolojiyi kullanarak üretme becerisi kazandırırken, aynı zamanda güvenli, etik ve ahlaki değerleri benimsemelerini sağlıyor. Bu modele göre, öğrenciler bilimsel araştırma yöntemlerini belirleyerek kendi öğrenme süreçlerini yönetiyorlar. Farklı branşlardan dört öğretmenin bir araya gelerek ders tasarladığı ve sınıfa birlikte girdiği bu model, öğrencilere tasarlayarak ve yaparak öğrenme fırsatı sunuyor, böylece okulu eğlenceli bir yer olarak benimsemelerini sağlıyor.

İntegral Kalktı mı?

Geçtiğimiz yıl Kahramanmaraş deprem felaketi sebebiyle Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) bazı konular muaf tutulmuştu. Limit, Türev, İntegral gibi konular AYT'den çıkarılmıştı. Ancak, bu yıl herhangi bir deprem ya da diğer sebeplerle kaynaklanan bir durum olmadığı için herhangi bir konu kaldırma kararı alınmadı. Geçen yıl alınan karar sadece deprem sebebiyle geçerliydi ve bu yıl herhangi bir benzer karar ya da duyuru bulunmuyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Antalya Diplomasi Forumu başlıyor: 19 devlet ve hükümet başkanı, 73 bakan 147 ülkeden katılımcı
CHP diken üstünde! Kılıçdaroğlu rotayı 1 Nisan’a kırdı Ekremciler’i hafakanlar bastı: Kurultay çağrısı yapıp partiyi geri alma hesabında
Başkan Erdoğan ’hayalim’ demişti! 7 yılda 24 şehir hastanesi tamamlandı
ABD Başkanı Joe Biden’ın kara para aklama çetesi afişe oldu! Hunter Biden Temsilciler Meclisi’nde itiraf etti: Çin anlaşmasında büyük adam kim?
Gelir vergisi mükellefleri dikkat | Beyan dönemi başlıyor! Hazır beyan sistemi nedir? Nasıl kullanılır?
Yargı’daki kirli eller devrede! Haşhaşilerin beyin takımında yer alan FETÖ’cü Hüseyin Yıldırım hakkında verilen karar bozuldu
Galatasaray’dan 10 numara transfer! Mertens’in yerine geliyor
Terör partisi DEM ile yol yürüyen CHP lideri Özgür Özel’den kirli ortaklık itirafı: Kent uzlaşısı sağlanmış durumda
Evlenenlere devlet desteği: Çeyiz Parası, devlet katkısı ve faizsiz finansman!
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail yardım bekleyen sivilleri vurdu! Dünyadan tepki yağıyor: BM’den soruşturma çağrısı
Ankara’da suya zam üstüne zam yapan CHP’li Mansur Yavaş’ın indirim yalanı
Fon vurgununda yeni gelişme! Seçil Erzan’ın amiri ile konuşması ortaya çıktı! Fatih Terim’e 4 ay ödemesiz 10 milyon liralık kredi
ABD Senatosu’ndan F-16 kararı! Türkiye karşıtı lobicilere şok
İl il mahkeme mahkeme dolaşıyor! Yüzlerce kişiyi dolandıran Yavuz Usta hakkındaki haberlere erişim engeli kararı
Kaybedeceğim korkusu Ekrem İmamoğlu’nu gerdi! Yüzlerce kişi içerisinde kürsüden vatandaş azarladı: Bay Kibir’in gerçek yüzü
SON DAKİKA