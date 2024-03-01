MEB’den öğle arası kararı! Okullarda 1 ayda peş peşe 4 tatil birden yapılacak! Anaokulu, kreş, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...

Üçüncü Tatil: 23 Nisan 2024
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yapılacak olan gösterilerin ardından, okullar bir gün süreyle tatil edilecek. Öğrenciler bu özel günde, bayramın tadını çıkaracaklar.
Dördüncü Tatil: 1 Mayıs 2024
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sebebiyle, tüm kurumlar gibi okullar da tatil olacak. Öğrenciler ve öğretmenler, bu resmi tatilde dinlenme fırsatı bulacaklar.
Tatillerin Öğrencilere ve Öğretmenlere Katkısı
Bu tatil süreçleri, öğrencilerin ve öğretmenlerin yoğun eğitim-öğretim dönemlerinde dinlenmelerine ve enerji toplamalarına olanak tanıyor. Ayrıca ailelerle geçirilecek kaliteli zaman, öğrencilerin sosyal gelişimlerine de katkıda bulunacak. Ders dışı aktiviteler ve hobiler için de bolca zaman olacak.
2024 Mart ve Nisan ayları, öğrenciler ve eğitim camiası için tatil dolu bir dönem olacak. Dört farklı tatil fırsatı, hem dinlenmek hem de kişisel gelişim için ideal bir zaman sunuyor. Öğrencilerin ve öğretmenlerin bu süreci en verimli şekilde değerlendirmeleri bekleniyor.
Yaz Tatili Kısalacak mı?
MEB Bakan Yardımcısı Yelkenci: "Spekülasyonlarla Dolu"
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Bakan Yardımcısı Yelkenci, gündeme gelen yaz tatilinin kısaltılmasıyla ilgili söylentilere net bir yanıt verdi. Yelkenci, halihazırda 180 olan eğitim gün sayısının 200'e çıkarılması ve yaz tatilinin kısaltılmasıyla ilgili olarak, "O konuyla ilgili verilmiş bir karar yok, mevcut durum devam ediyor. Konuşulanlar spekülasyon" dedi.
Harezmi Eğitim Modeli: Öğrencilerin Keşif Yolculuğu
İstanbul Milli Eğitim Müdürü olarak görev yaptığı dönemde geliştirilen ve bugün 61 ilde ve 638 okulda uygulanan Harezmi Eğitim Modeli, öğrencilere teknolojiyi kullanarak üretme becerisi kazandırırken, aynı zamanda güvenli, etik ve ahlaki değerleri benimsemelerini sağlıyor. Bu modele göre, öğrenciler bilimsel araştırma yöntemlerini belirleyerek kendi öğrenme süreçlerini yönetiyorlar. Farklı branşlardan dört öğretmenin bir araya gelerek ders tasarladığı ve sınıfa birlikte girdiği bu model, öğrencilere tasarlayarak ve yaparak öğrenme fırsatı sunuyor, böylece okulu eğlenceli bir yer olarak benimsemelerini sağlıyor.
İntegral Kalktı mı?
Geçtiğimiz yıl Kahramanmaraş deprem felaketi sebebiyle Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) bazı konular muaf tutulmuştu. Limit, Türev, İntegral gibi konular AYT'den çıkarılmıştı. Ancak, bu yıl herhangi bir deprem ya da diğer sebeplerle kaynaklanan bir durum olmadığı için herhangi bir konu kaldırma kararı alınmadı. Geçen yıl alınan karar sadece deprem sebebiyle geçerliydi ve bu yıl herhangi bir benzer karar ya da duyuru bulunmuyor.