MEB’den öğle arası kararı! Okullarda 1 ayda peş peşe 4 tatil birden yapılacak! Anaokulu, kreş, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...

Üçüncü Tatil: 23 Nisan 2024 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yapılacak olan gösterilerin ardından, okullar bir gün süreyle tatil edilecek. Öğrenciler bu özel günde, bayramın tadını çıkaracaklar.

Dördüncü Tatil: 1 Mayıs 2024 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sebebiyle, tüm kurumlar gibi okullar da tatil olacak. Öğrenciler ve öğretmenler, bu resmi tatilde dinlenme fırsatı bulacaklar.



Tatillerin Öğrencilere ve Öğretmenlere Katkısı

Bu tatil süreçleri, öğrencilerin ve öğretmenlerin yoğun eğitim-öğretim dönemlerinde dinlenmelerine ve enerji toplamalarına olanak tanıyor. Ayrıca ailelerle geçirilecek kaliteli zaman, öğrencilerin sosyal gelişimlerine de katkıda bulunacak. Ders dışı aktiviteler ve hobiler için de bolca zaman olacak.



2024 Mart ve Nisan ayları, öğrenciler ve eğitim camiası için tatil dolu bir dönem olacak. Dört farklı tatil fırsatı, hem dinlenmek hem de kişisel gelişim için ideal bir zaman sunuyor. Öğrencilerin ve öğretmenlerin bu süreci en verimli şekilde değerlendirmeleri bekleniyor.

Yaz Tatili Kısalacak mı?

MEB Bakan Yardımcısı Yelkenci: "Spekülasyonlarla Dolu"

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Bakan Yardımcısı Yelkenci, gündeme gelen yaz tatilinin kısaltılmasıyla ilgili söylentilere net bir yanıt verdi. Yelkenci, halihazırda 180 olan eğitim gün sayısının 200'e çıkarılması ve yaz tatilinin kısaltılmasıyla ilgili olarak, "O konuyla ilgili verilmiş bir karar yok, mevcut durum devam ediyor. Konuşulanlar spekülasyon" dedi.