ÖSYM- MEB 2024 SINAV TAKVİMİ ve BAŞVURU TARİHİ: LGS, YKS (TYT-AYT-YDT), KPSS, DGS, YÖKDİL, MSÜ, TUS, İSG, DUS, ALES ne zaman?

Liselere Geçiş Sistemi Sınavı ( LGS ) tarihi açıklandı. 2023 yılında 4 Haziran'da düzenlenen sınav 2024 yılında ise 2 Haziran'da yapılacak. Peki YKS (TYT-AYT-YDT), KPSS , DGS, YÖKDİL , MSÜ, TUS, İSG, DUS, ALES sınavı ne zaman? LGS, YKS (TYT-AYT-YDT), KPSS, DGS, YÖKDİL, MSÜ, TUS, İSG, DUS, ALES sınavı ne zaman, başvuru tarihi belli oldu mu?

2024 ÖSYM SINAV TAKVİMİ YAYIMLANDI MI?

ÖSYM, sınav takvimi henüz belli olmadı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi, genellikle sınav takvimini Kasım ya da Aralık ayında yayımlıyor. Bu kapsamda bilgiler netleştikçe haberimiz güncellenecektir.