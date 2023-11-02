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ÖSYM- MEB 2024 SINAV TAKVİMİ ve BAŞVURU TARİHİ: LGS, YKS (TYT-AYT-YDT), KPSS, DGS, YÖKDİL, MSÜ, TUS, İSG, DUS, ALES ne zaman?

Son dakika... LGS kapsamındaki merkezi sınav 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacak. Liseye Geçiş Sınavı'nın tarihinin açıklanmasıyla beraber gözler 20234 yılı ÖSYM-MEB sınav takvimine çevrildi. Peki LGS, YKS (TYT-AYT-YDT), KPSS, DGS, YÖKDİL, MSÜ, TUS, İSG, DUS, ALES sınavı ne zaman, hangi tarihte? Başvurular ne zaman başlayacak?

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Giriş Tarihi 02 Kasım 2023, 09:58 Güncelleme 02 Kasım 2023, 10:03
ÖSYM- MEB 2024 SINAV TAKVİMİ ve BAŞVURU TARİHİ: LGS, YKS TYT-AYT-YDT, KPSS, DGS, YÖKDİL, MSÜ, TUS, İSG, DUS, ALES ne zaman?

Liselere Geçiş Sistemi Sınavı (LGS) tarihi açıklandı. 2023 yılında 4 Haziran'da düzenlenen sınav 2024 yılında ise 2 Haziran'da yapılacak. Peki YKS (TYT-AYT-YDT), KPSS, DGS, YÖKDİL, MSÜ, TUS, İSG, DUS, ALES sınavı ne zaman? LGS, YKS (TYT-AYT-YDT), KPSS, DGS, YÖKDİL, MSÜ, TUS, İSG, DUS, ALES sınavı ne zaman, başvuru tarihi belli oldu mu?

2024 LGS NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

SON DAKİKA: LGS kapsamındaki merkezi sınavın 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacağı açıklandı.

2024 ÖSYM SINAV TAKVİMİ YAYIMLANDI MI?

ÖSYM, sınav takvimi henüz belli olmadı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi, genellikle sınav takvimini Kasım ya da Aralık ayında yayımlıyor. Bu kapsamda bilgiler netleştikçe haberimiz güncellenecektir.

KPSS, YKS, MSÜ, ALES, DGS 2024 NE ZAMAN YAPILACAK?

2024 yılında düzenlenecek; KPSS, DGS, ALES, YKS, YDS, TUS ve diğer tüm sınavların ve başvuru tarihleri ÖSYM sınav takviminin açıklanmasının ardından netlik kazanacak.

2024 YKS NE ZAMAN?

2024'de düzenlenecek YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarının tarihleri henüz belli değil. Geçmiş yıllar baz alındığında oturumların Haziran ayının son haftası yapılacağı tahmin ediliyor.

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