SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

AÖF sınav günleri 2023-2024: AÖF sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? Güz dönemi AÖF sınavları online mi yüz yüze mi olacak?

AÖF sınavları yaklaşırken araştırmalar da hızlandı. ''AÖF sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? Güz dönemi AÖF sınavları online mi yüz yüze mi olacak?'' soruları internet arama motorlarında yoğun olarak sorgulanıyor. İşte AÖF sınav günleri ve diğer detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Kasım 2023, 10:50 Güncelleme 02 Kasım 2023, 10:50
AÖF sınav günleri 2023-2024: AÖF sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? Güz dönemi AÖF sınavları online mi yüz yüze mi olacak?

AÖF güz dönemi ara ve final sınavlarına az bir süre kaldı. Anadolu Üniversitesi tarafından AÖF 2023-2024 sınav tarihleri yayımlandı. Peki AÖF sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? Güz dönemi AÖF sınavları online mi yüz yüze mi olacak?

AÖF SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ 2023-2024

  • Güz Dönemi Ara Sınavı 09-10 Aralık 2023
  • Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 20-21 Ocak 2024
  • Bahar Dönemi Ara Sınavı 20-21 Nisan 2024
  • Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 25-26 Mayıs 2024
  • Yaz Okulu Sınavı 17 Ağustos 2024

AÖF SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK, YÜZ YÜZE Mİ?

Anadolu Üniversitesi, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından bahar dönemi ara sınav ve dönem sonu sınavlarını online olarak gerçekleştirmişti.

AÖF yaz okulu sınavları ise yüz yüze okul ortamında yapılmıştı.

Anadolu Üniversitesi, 2023-2024 eğitim öğretim yılı Açıköğretim sınavları yüz yüze düzenlenecek.

SON DAKİKA