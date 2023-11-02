AÖF sınav günleri 2023-2024: AÖF sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? Güz dönemi AÖF sınavları online mi yüz yüze mi olacak?

AÖF güz dönemi ara ve final sınavlarına az bir süre kaldı. Anadolu Üniversitesi tarafından AÖF 2023-2024 sınav tarihleri yayımlandı. Peki AÖF sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? Güz dönemi AÖF sınavları online mi yüz yüze mi olacak?
AÖF güz dönemi ara ve final sınavlarına az bir süre kaldı. Anadolu Üniversitesi tarafından AÖF 2023-2024 sınav tarihleri yayımlandı. Peki AÖF sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? Güz dönemi AÖF sınavları online mi yüz yüze mi olacak?
AÖF SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ 2023-2024
AÖF SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK, YÜZ YÜZE Mİ?
Anadolu Üniversitesi, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından bahar dönemi ara sınav ve dönem sonu sınavlarını online olarak gerçekleştirmişti.
AÖF yaz okulu sınavları ise yüz yüze okul ortamında yapılmıştı.
Anadolu Üniversitesi, 2023-2024 eğitim öğretim yılı Açıköğretim sınavları yüz yüze düzenlenecek.