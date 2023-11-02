AÖF sınav günleri 2023-2024: AÖF sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? Güz dönemi AÖF sınavları online mi yüz yüze mi olacak?

AÖF güz dönemi ara ve final sınavlarına az bir süre kaldı. Anadolu Üniversitesi tarafından AÖF 2023-2024 sınav tarihleri yayımlandı. Peki AÖF sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? Güz dönemi AÖF sınavları online mi yüz yüze mi olacak?