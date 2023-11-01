''Müfredat değişikliği nedir, ne zaman yapılacak? MEB müfredat değişikliği ile hangi konular kalkacak?'' soruları, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in son dakika kritik açıklamaları sonrası yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Bakan Tekin, derslerde tekrar edilen konuların çıkartılacağını belirterek, "Çocuklarımıza gereksiz, düzeylerinin üstünde bir bilgi yüklemesi yapmayacağız. Hemen hemen tüm kademelerde tekrar eden konular, kazanımlar var. Öncelikle bunları sadeleştirmek veya çıkartmak üzerine çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz" dedi. İşte detaylar...
MÜFREDAT DEĞİŞİKLİĞİ NEDİR, NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Kabine Toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tekin, öğretmenlikte mülakatın kaldırılmayacağını da bir kez daha altını çizdi. Yeni öğretmen atamaları ile ilgili de çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Bakan, "Mümkün olduğu kadar fazla sayıda atama yaparak öğretmen adaylarını eğitim ailemize katmak istiyoruz. Bütçe olanakları çerçevesinde, ihtiyaç duyduğumuz alanlarda ve sayıda öğretmen ataması yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.
KAPSAMLI MÜFREDAT DEĞİŞİKLİĞİ GELİYOR
Aralık ayında müfredatta yapılacak değişikliği kamuoyuyla paylaşacaklarını aktaran Bakan Tekin, "Uzun süredir müfredat değişikliği konusu üzerinde çalışıyoruz. Aralık ayı içerisinde konuyu kamuoyuyla paylaşmış olacağız. Tüm sınıfları kapsayacak şekilde bir müfredat değişikliği için çalışıyoruz. Söz konusu değişiklikle çocuklarımıza gereksiz, düzeylerinin üstünde bir bilgi yüklemesi yapmayacağız. Müfredat sadeleşecek ve derslerin tamamında olacak. Kapsamlı bir çalışma hazırladık" dedi.