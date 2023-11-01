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Müfredat değişikliği nedir, ne zaman yapılacak? MEB müfredat değişikliği ile hangi konular kalkacak? İlkokul, ortaokul, lise: Türkçe, Metematik...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'ten müfredat değişikliği hakkında flaş açıklamalar geldi. Buna göre müfredatta kapsamlı değişiklik yapılacak. Peki Müfredat değişikliği nedir, ne zaman yapılacak? MEB müfredat değişikliği ile hangi konular kalkacak? İlkokul, ortaokul, lise: Türkçe, Metematik, Fen, Sosyal, Tarih, Geometri, Kimya, Fizik, Coğrafya, Edebiyat...

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Giriş Tarihi 01 Kasım 2023, 12:43 Güncelleme 01 Kasım 2023, 12:43
Müfredat değişikliği nedir, ne zaman yapılacak? MEB müfredat değişikliği ile hangi konular kalkacak? İlkokul, ortaokul, lise: Türkçe, Metematik...

''Müfredat değişikliği nedir, ne zaman yapılacak? MEB müfredat değişikliği ile hangi konular kalkacak?'' soruları, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in son dakika kritik açıklamaları sonrası yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Bakan Tekin, derslerde tekrar edilen konuların çıkartılacağını belirterek, "Çocuklarımıza gereksiz, düzeylerinin üstünde bir bilgi yüklemesi yapmayacağız. Hemen hemen tüm kademelerde tekrar eden konular, kazanımlar var. Öncelikle bunları sadeleştirmek veya çıkartmak üzerine çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz" dedi. İşte detaylar...

MÜFREDAT DEĞİŞİKLİĞİ NEDİR, NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Kabine Toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tekin, öğretmenlikte mülakatın kaldırılmayacağını da bir kez daha altını çizdi. Yeni öğretmen atamaları ile ilgili de çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Bakan, "Mümkün olduğu kadar fazla sayıda atama yaparak öğretmen adaylarını eğitim ailemize katmak istiyoruz. Bütçe olanakları çerçevesinde, ihtiyaç duyduğumuz alanlarda ve sayıda öğretmen ataması yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.

KAPSAMLI MÜFREDAT DEĞİŞİKLİĞİ GELİYOR

Aralık ayında müfredatta yapılacak değişikliği kamuoyuyla paylaşacaklarını aktaran Bakan Tekin, "Uzun süredir müfredat değişikliği konusu üzerinde çalışıyoruz. Aralık ayı içerisinde konuyu kamuoyuyla paylaşmış olacağız. Tüm sınıfları kapsayacak şekilde bir müfredat değişikliği için çalışıyoruz. Söz konusu değişiklikle çocuklarımıza gereksiz, düzeylerinin üstünde bir bilgi yüklemesi yapmayacağız. Müfredat sadeleşecek ve derslerin tamamında olacak. Kapsamlı bir çalışma hazırladık" dedi.

SADELEŞECEK YÜK AZALACAK

Müfredat değişikliğinin detaylarını paylaşan Bakan şunları söyledi: "İlkokul, ortaokul, lisede tekrar eden konular mevcut. Hemen hemen tüm kademelerde tekrar eden konular, kazanımlar var. Öncelikle bunları sadeleştirmek veya çıkartmak üzerine çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. İkinci bir husus ise; bazı konular da var ki pedagojik usullerle anlatılmıyor. Yani lisede anlatılan konu ya da ilkokulda anlatılan konu birbirini tamamlamıyor. Bu bir sarmaldır. Müfredat hem çok ağır hem de çok fazla konu olduğundan öğretmenlerimiz konuları yetiştiremediklerinden yakınıyorlar.

Bizim müfredatta güncellemeye gitme sebeplerimizden biri de bu. Müfredat ağır olduğu için bu ağırlığı biraz hafifleteceğiz. Her dersi ilgili konunun uzmanları çalışıyor. Bu çalışmalar tamamlandığında her ders için oluşturulan komisyondaki alan uzmanları gerekli değerlendirmelerde bulunacak ve bu değerlendirmeler sonucunda da değişikliğe gidilecek. Çalışmalarımız tamamlandığında, bir lansmanla müfredat değişikliğini kamuoyuyla paylaşacağız. Aralık ayı içinde çalışmalarımızı tamamlayıp gerekli açıklamayı da kamuoyuyla paylaşmayı planlıyoruz."

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