ÖSYM - KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuruları ne zaman? KPSS başvuru ücreti 2022 ne kadar? 2022 KPSS sınav tarihi...

Kamuda kariyer hedefi bulunan binlerce kişi KPSS başvuru ücreti 2022 ne kadar sorusunun yanıtını gün içerisinde sıklıkla araştırıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her sene belirlenen tarihlerde düzenlenen sınava katılacak olanların öncelikle doğru bir şekilde kılavuza uyarak başvuru işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Peki KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuruları ne zaman başlıyor? 2022 KPSS sınav tarihi nedir?
KPSS LİSANS, ÖNLİSANS, ORTAÖĞRETİM BAŞVURUSU NE ZAMAN?
KPSS Lisans başvuruları 24 Mayıs tarihinde başlayacak ve 6 Haziran'a kadar devam edecek.
KPSS Ortaöğretim oturumu için başvurular 1-13 Eylül 2022 tarihleri arasında alınacak.
KPSS Önlisans başvurusu 3-15 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak.
2022 KPSS NE ZAMAN?
EKPSS 24 Nisan,
KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz,
KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos,
KPSS ÖABT 14 Ağustos,
KPSS Önlisans 2 Ekim,
KPSS Ortaöğretim 6 Kasım,
KPSS DHBT 27 Kasım tarihlerinde düzenlenecek.