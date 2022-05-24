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    • Eğitim
    • 24.05.2022 09:05
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    • 24.05.2022 09:05
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    DGS başvuru ücreti 2022 ne kadar? DGS sınav ücreti hangi bankaya yatırılır? Dikey Geçiş sınavı DGS başvurusu nasıl yapılır?

    DGS sınav ücreti hangi bankaya yatırılır? DGS başvuru ücreti 2022 ne kadar? Dikey Geçiş sınavı DGS başvurusu nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'na katılacak olan adayların başvuru işlemlerini bugün tamamlaması gerekiyor, işte başvurulara dair tüm bilgiler...

    takvim.com.tr
    DGS başvuru ücreti 2022 ne kadar?

    Dikey Geçiş Sınavı için başvurular 13 Mayıs tarihinde başlamıştı ve bugün sona erecek, DGS sınav ücreti hangi bankaya yatırılır? DGS başvuru ücreti 2022 ne kadar sorularının yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl düzenlenen sınava önlisans 2 yıllık eğitimlerini lisans 4 yıla tamamlamak isteyenler katılıyor. İşlemlerini henüz tamamlamamış olanlar DGS başvurusu nasıl yapılır sorusun cevabını haberimizden öğrenebilir.

    DGS BAŞVURU ÜCRETİ 2022 NE KADAR?

    ÖSYM'nin yayınladığı kılavuzda yer alan bilgilere göre 2022 DGS başvuru ücreti 190,00 TL olarak yatırılacak. 2022 DGS sınavı 3 Temmuz'da gerçekleşecek.

    Adaylar, sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

    Sınav ücreti ödeme işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 24 Mayıs 2022 tarihinde mesai saati bitiminde, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar ile banka ATM'leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için 24 Mayıs 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Bankadan ödeme yapacak adayların, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

        DGS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR?

        Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM'lere yönlendirebileceklerdir.

        Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

        Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

        Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

        Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

        Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

        ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

        İş Bankası'nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı

        Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

        Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

        Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir. Adayların, sınav ücretini yatırırken banka görevlisine; Dikey Geçiş Sınavının sınav ücretini yatıracağını, T.C. Kimlik Numarasını veya Y.U. Numarasını, ad ve soyadı bilgilerini söylemeleri yeterlidir. Banka şubesinden ödeme yapacak adaylar, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmalıdır. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden kredi kartı/banka kartı veya internet aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

        Sınav ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatle incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık yoksa bankadan ayrılmaları, yanlışlık varsa mutlaka bankadan ayrılmadan düzelttirmeleri gerekmektedir.
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        Haberler Eğitim DGS başvuru ücreti 2022 ne kadar? DGS sınav ücreti hangi bankaya yatırılır? Dikey Geçiş sınavı DGS başvurusu nasıl yapılır?
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