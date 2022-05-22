21-22 Mayıs ayı AÖF final soru cevapları 2022! AÖF sınav soruları yayınlandı mı? Açık Öğretim Fakültesi final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF bahar dönemi final sınavları 21-22 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşti. AÖF soru ve cevapların ne zaman erişime açılacağı büyük bir merak konusu oldu. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi 2021-2022 bahar dönemi final sınavına katılan öğrenciler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Binlerce öğrenci sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Peki, AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Açıköğretim final sınavı sonuçları nasıl sorgulanır? İşte merak edilen detaylar!