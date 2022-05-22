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    • Haberler
    • 23.05.2022 10:15
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    • 23.05.2022 10:15
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    21-22 Mayıs ayı AÖF final soru cevapları 2022! AÖF sınav soruları yayınlandı mı? Açık Öğretim Fakültesi final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    AÖF final sınavı sonuçları, günün en çok aranılanlar arasında bulunuyor. 21- 22 Mayıs'ta gerçekleştirilecek bahar dönemi final sınavına katılan binlerce öğrencinin sonuçlar için heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Anadolu Üniversitesi'nden gelecek müjdeli habere kilitlenen öğrenciler, internet üzerinden sonuç tarihini araştırıyor. Peki, AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 AÖF final sınavı sonuçları için tarih belli oldu mu? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

    takvim.com.tr
    21-22 Mayıs ayı AÖF final soru cevapları 2022!

    AÖF bahar dönemi final sınavları 21-22 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşti. AÖF soru ve cevapların ne zaman erişime açılacağı büyük bir merak konusu oldu. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi 2021-2022 bahar dönemi final sınavına katılan öğrenciler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Binlerce öğrenci sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Peki, AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Açıköğretim final sınavı sonuçları nasıl sorgulanır? İşte merak edilen detaylar!

    AÖF SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    21-22 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleşen AÖF bahar dönemi final sınavları hakkında aramalar hız kazandı. Henüz soru ve cevap anahtarı açıklanmadı. Kısa süre içinde yayınlanması bekleniyor...

    AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz duyurulmadı ancak 15 gün içinde açıklanması bekleniyor.

        AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

        84 – 100 AA 4,00 Geçti

        77 – 83 AB 3,70 Geçti

        71 – 76 BA 3,30 Geçti

        66 – 70 BB 3,00 Geçti

        61 – 65 BC 2,70 Geçti

        56 – 60 CB 2,30 Geçti

        50 – 55 CC 2,00 Geçti

        46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

        40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

        33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti
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        Haberler Haberler 21-22 Mayıs ayı AÖF final soru cevapları 2022! AÖF sınav soruları yayınlandı mı? Açık Öğretim Fakültesi final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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