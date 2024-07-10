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ÖSYM KPSS Alan Bilgisi sınav yerleri açıklandı mı? KPSS LİSANS SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI! Bina, salon no sorgulama...

2024 KPSS Lisans sınavına katılacak adaylar, sınav yerlerini öğrenmek için sabırsızlıkla bekliyor. Mayıs ayında başvuruları alınan KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarına girecek adaylar, sınav tarihine yaklaşırken sınav yerlerini sorgulama ekranına yoğunlaşmış durumda. İşte, KPSS sınav yeri sorgulama ekranı ve sınav tarihlerine dair detaylar...

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Giriş Tarihi 10 Temmuz 2024, 14:02 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 14:06
ÖSYM KPSS Alan Bilgisi sınav yerleri açıklandı mı? KPSS LİSANS SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI! Bina, salon no sorgulama...

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ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans için başvuru süreci tamamlandı ve sınav günü hızla yaklaşıyor. KPSS'ye girecek adaylar, sınav yerlerini öğrenmek için sabırsızlanıyor. Özellikle Genel Yetenek - Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarına katılacak adaylar, sınav giriş belgelerinin yayımlanıp yayımlanmadığını merak ediyordu. ÖSYM'den açıklama geldi.

KPSS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

KPSS Lisans sınav yerleri açıklandı.

KPSS LİSANS SINAV YERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

2024-KPSS: Alan Bilgisi Oturumları Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

20 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Lisans Sınavı'nın Alan Bilgisi 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri), 2024-KPSS Lisans Sınavı'nın Alan Bilgisi 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) ile 21 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Lisans Sınavı'nın Alan Bilgisi 3. Oturumu'na (İşletme, Muhasebe, İstatistik) katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 10 Temmuz 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.

DİKKAT!

20 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Lisans Sınavı'nın Alan Bilgisi 1. Oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

20 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Lisans Sınavı'nın Alan Bilgisi 2. Oturumu için adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

21 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Lisans Sınavı'nın Alan Bilgisi 3. Oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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