ÖSYM KPSS Alan Bilgisi sınav yerleri açıklandı mı? KPSS LİSANS SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI! Bina, salon no sorgulama...

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans için başvuru süreci tamamlandı ve sınav günü hızla yaklaşıyor. KPSS'ye girecek adaylar, sınav yerlerini öğrenmek için sabırsızlanıyor. Özellikle Genel Yetenek - Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarına katılacak adaylar, sınav giriş belgelerinin yayımlanıp yayımlanmadığını merak ediyordu. ÖSYM'den açıklama geldi.
KPSS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
KPSS Lisans sınav yerleri açıklandı.
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2024-KPSS: Alan Bilgisi Oturumları Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
20 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Lisans Sınavı'nın Alan Bilgisi 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri), 2024-KPSS Lisans Sınavı'nın Alan Bilgisi 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) ile 21 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Lisans Sınavı'nın Alan Bilgisi 3. Oturumu'na (İşletme, Muhasebe, İstatistik) katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.