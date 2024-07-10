ÖSYM KPSS Alan Bilgisi sınav yerleri açıklandı mı? KPSS LİSANS SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI! Bina, salon no sorgulama...

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans için başvuru süreci tamamlandı ve sınav günü hızla yaklaşıyor. KPSS'ye girecek adaylar, sınav yerlerini öğrenmek için sabırsızlanıyor. Özellikle Genel Yetenek - Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarına katılacak adaylar, sınav giriş belgelerinin yayımlanıp yayımlanmadığını merak ediyordu. ÖSYM'den açıklama geldi.