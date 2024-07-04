Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin duyurdu! Öğretmenlere 2. kez tayin hakkı müjdesi! İşte başvuru tarihleri

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu yıl öğretmenler için ikinci kez gerçekleştirecekleri il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurularının 11 Temmuz'da başlayacağını bildirdi.





Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, öğretmenlerin çalışma ortamlarını düzenlemenin ve eğitimde huzur iklimi oluşturulmasının öncelikleri arasında olduğunu belirtti.