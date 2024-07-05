İlkokul ve ortaokul kayıtları ne zaman alınacak? Okul kayıtları ne zaman başlıyor 2024? 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi!

Veliler ve öğrencilerin gözü kulağı yeni eğitim dönemi hazırlıklarına çevrildi. Tatil devam ederken bir yandan da "2024-2025 okul kayıtları ne zaman başlayacak?" sorusu gündemde yerini almaya başladı. Özellikle ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıfa başlayacak çocukların aileleri, kayıt dönemlerini merakla bekliyor.

İLKOKUL VE ORTAOKUL KAYITLARI NE ZAMAN?



İlkokul 1. sınıflarda şube ve sınıf öğretmeninin belirlenmesi ile 5.sınıfa başlayacak öğrencilerin şubelerinin belirlenmesi ise Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne bağlı olarak ağustos ayının son haftasında gerçekleştirilecek.