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    • Eğitim
    • 10.01.2022 09:18
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    • 10.01.2022 09:18
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    ÖSYM - Kamu Personeli Seçme Sınavı hangi tarihte? KPSS ortaöğretim, önlisans, lisans… 2022 KPSS ne zaman düzenlenecek?

    2022 KPSS ne zaman düzenlenecek? ÖSYM - Kamu Personeli Seçme Sınavı hangi tarihte? KPSS ortaöğretim, önlisans, lisans başvuru ve sınav tarihleri açıklandı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) binlerce kişinin katılımıyla düzenlediği KPSS sınavı için 2022 tarihleri belli oldu, işte tüm bilgiler...

    takvim.com.tr
    2022 KPSS ne zaman düzenlenecek?

    2022 KPSS ne zaman düzenlenecek? Yılın ilk ayı yaşanırken ÖSYM'nin gerçekleştirdiği sınavların başvuru tarifi oldukça merak edildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında kariyer hedefleyen binlerce kişinin katıldığı KPSS ortaöğretim, lisans ve önlisans olmak üzere üç farklı tarihte düzenleniyor. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2022 yılı sınav takvimini belirledi ve KPSS oturumlarının hem sınav tarihleri hem de başvuruların yapılacağı zaman dilimi açıklandı. İşte detaylar…

    2022 KPSS ORTAÖĞRETİM, LİSANS, ÖN LİSANS SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

    KPSS Lisans başvuruları 24 Mayıs'ta başlayıp 6 Haziran'da son bulacak. 2022-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sınavı 31 Temmuz, 2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün sınavı 6 Ağustos, 2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün 7 Ağustos ve 2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 14 Ağustos'ta gerçekleşecek.

    KPSS Önlisans başvuruları ise 3 Ağustos'ta başlayıp 15 Ağustos'ta bitecek. Sınav ise 2 Ekim'de gerçekleşecek.

    KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylülde başlayıp 13 Eylül'de bitecek. Sınav 6 Kasım'da yapılacak

    KPSS NEDİR?

    KPSS, Kamu Personel Seçme Sınavı olarak bilinmektedir. ÖSYM tarafından hazırlanan ve her sene kamu kurum ve kuruluşlarına personel almak için yapılan bir sınav olarak öne çıkıyor. Adayların mezun olduğu bölüm ile beraber alınacak kadroları bağlı olarak farklı türler üzerinden alınan bir sınavdır. Bu bağlamda yapılacak olan sınav ile beraber kadrolar A ve B grubu olarak ikiye ayrılmak suretiyle gerçekleştirilir.

        KPSS TÜRLERİ NELERDİR? KİMLER KATILABİLİR?

        KPSS genel olarak puan türleri üzerine ele alınır ve atama gerçekleştirilir. Böylece hem mesleki açıdan hem de eğitime bağlı olarak memur kadroları doldurulmuş olur. Bu doğrultuda 3 farklı KPSS puan türü yer almaktadır. Bunlar P1, P2, P3 olarak ele alınır. Her bir puan türü farklı alanı göstermektedir ve bu alanlar üzerinde KPSS sınavı bağlamında atama sağlanır.

        - KPSS P1 puanı genel yetenek ve genel kültür puanlarının ele alınması ile hesaplanır. Genel yetenek %70 ve genel kültür ise %30 üzerinden hesaplama yapılır.

        - KPSS P2 puanı ise genel yetenek yüzde altmış ve genel kültür %40 üzerinden saplama ile gerçekleşir.

        - Aynı şekilde KPSS P3 puanı ise eşit oranda genel yetenek ve genel kültür üzerinden hesaplanır. Bu puan türü lisans için gerçekleştirilir.

        Kimler KPSS Sınavına Girebilir?

        KPSS sınavına girecek olan kişiler ortaöğretim, önlisans ve lisans mezunlarıdır. Tabii elbette lise mezunu olmak gerekir.
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        KAD-SİS
        Haberler Eğitim ÖSYM - Kamu Personeli Seçme Sınavı hangi tarihte? KPSS ortaöğretim, önlisans, lisans… 2022 KPSS ne zaman düzenlenecek?
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