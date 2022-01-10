ÖSYM - Kamu Personeli Seçme Sınavı hangi tarihte? KPSS ortaöğretim, önlisans, lisans… 2022 KPSS ne zaman düzenlenecek?

KPSS TÜRLERİ NELERDİR? KİMLER KATILABİLİR?

KPSS genel olarak puan türleri üzerine ele alınır ve atama gerçekleştirilir. Böylece hem mesleki açıdan hem de eğitime bağlı olarak memur kadroları doldurulmuş olur. Bu doğrultuda 3 farklı KPSS puan türü yer almaktadır. Bunlar P1, P2, P3 olarak ele alınır. Her bir puan türü farklı alanı göstermektedir ve bu alanlar üzerinde KPSS sınavı bağlamında atama sağlanır.

- KPSS P1 puanı genel yetenek ve genel kültür puanlarının ele alınması ile hesaplanır. Genel yetenek %70 ve genel kültür ise %30 üzerinden hesaplama yapılır.