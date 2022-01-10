ÖSYM - Kamu Personeli Seçme Sınavı hangi tarihte? KPSS ortaöğretim, önlisans, lisans… 2022 KPSS ne zaman düzenlenecek?

2022 KPSS ne zaman düzenlenecek? Yılın ilk ayı yaşanırken ÖSYM'nin gerçekleştirdiği sınavların başvuru tarifi oldukça merak edildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında kariyer hedefleyen binlerce kişinin katıldığı KPSS ortaöğretim, lisans ve önlisans olmak üzere üç farklı tarihte düzenleniyor. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2022 yılı sınav takvimini belirledi ve KPSS oturumlarının hem sınav tarihleri hem de başvuruların yapılacağı zaman dilimi açıklandı. İşte detaylar…
2022 KPSS ORTAÖĞRETİM, LİSANS, ÖN LİSANS SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ
KPSS Lisans başvuruları 24 Mayıs'ta başlayıp 6 Haziran'da son bulacak. 2022-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sınavı 31 Temmuz, 2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün sınavı 6 Ağustos, 2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün 7 Ağustos ve 2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 14 Ağustos'ta gerçekleşecek.
KPSS Önlisans başvuruları ise 3 Ağustos'ta başlayıp 15 Ağustos'ta bitecek. Sınav ise 2 Ekim'de gerçekleşecek.
KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylülde başlayıp 13 Eylül'de bitecek. Sınav 6 Kasım'da yapılacak
KPSS NEDİR?
KPSS, Kamu Personel Seçme Sınavı olarak bilinmektedir. ÖSYM tarafından hazırlanan ve her sene kamu kurum ve kuruluşlarına personel almak için yapılan bir sınav olarak öne çıkıyor. Adayların mezun olduğu bölüm ile beraber alınacak kadroları bağlı olarak farklı türler üzerinden alınan bir sınavdır. Bu bağlamda yapılacak olan sınav ile beraber kadrolar A ve B grubu olarak ikiye ayrılmak suretiyle gerçekleştirilir.