KPSS sonuçları yeniden mi hesaplandı? ÖSYM GİRİŞ: KPSS’de hangi sorular iptal edildi?

ÖSYM , 14 Temmuz 2024 tarihinde uygulanan Kamu Personel Seçme Sınavı kapsamında Genel Kültür-Genel Yetenek Oturumu içinde yer alan sınavda 4 adet sorunun iptal edildiğini açıkladı. Peki, 2024 KPSS Lisans güncel değerlendirme sonuçları nasıl sorgulanır? Hangi sorular iptal edildi? İşte ÖSYM sonuç ekranı ve konuya ilişkin merak edilen detaylar...

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Hangi sorular iptal edildi?

ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden paylaştığı duyuruya göre 14 Temmuz'da yapılan 2024-KPSS Lisans'ın Genel Kültür-Genel Yetenek oturumunda yer alan Genel Yetenek Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 3. ve 29. sorular ile Genel Kültür-Genel Yetenek oturumunda yer alan Genel Kültür Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 33. ve 36. sorular, yargı kararları gereği iptal edilerek yeniden değerlendirmesi yapıldı.