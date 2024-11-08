SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

KPSS P1, P2, P3 puan türleri ve kullanım alanları! KPSS bölüm sıralaması hesaplama nasıl yapılır?

KPSS'ye giren adaylar, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM tarafından sağlanan çeşitli puan türleri üzerinden sıralamalarını analiz etmek istiyor. KPSS P1, P2 ve P3 puan türleri, adayların başvurabileceği alanlara göre ayrışır ve her bir puan türü, sınavda elde edilen belirli netlerin farklı ağırlıklarla hesaplanması sonucu oluşur. Özellikle kamu kurumlarında tercih yapacak olan adaylar, bu puan türlerini doğru şekilde değerlendirerek hedeflerine uygun pozisyonlara yönelmek istiyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :08 Kasım 2024 , 08:31 Güncelleme Tarihi :08 Kasım 2024 , 08:31
KPSS P1, P2, P3 puan türleri ve kullanım alanları! KPSS bölüm sıralaması hesaplama nasıl yapılır?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

ÖSYM'nin düzenlediği Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sınav sonuçları açıklandığında, adaylar kendi bölüm sıralamalarını ve puan türlerini daha iyi anlamak için sıkça "KPSS P1, P2, P3 nedir?" sorusunu soruyor. KPSS'de kullanılan bu puan türleri, adayların mezun oldukları bölümlere ve başvurdukları kamu pozisyonlarına göre farklı anlamlar taşıyor.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

KPSS BRANŞ SIRALAMASI NEDİR?

Branş bazında sıralamalar; adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş, kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa, belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.

Branş bazında sıralama işlemleri adayların, (YÖKSİS sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibarıyla aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibarıyla sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise başvuruda belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

KPSS PUAN HESAPLAMA VE PUAN TÜRLERİ DETAYLARI

KPSS puan türleri, adayların hangi kadrolara başvurabileceklerini belirlerken, farklı puan türleri (P1, P2, P3 vb.) farklı test ağırlıklarına göre hesaplanıyor. İşte KPSS puan hesaplama yöntemleri ve puan türleri hakkında merak edilenler...

KPSS PUAN TÜRLERİ VE AĞIRLIKLARI

KPSS'de kullanılan farklı puan türleri adayların pozisyonlarına göre hesaplanır. En yaygın puan türleri olan KPSS P1, P2 ve P3, özellikle lisans mezunları için önemlidir:

KPSS P1: Genel Yetenek %70 ve Genel Kültür %30 ağırlıklandırılarak hesaplanır.

KPSS P2: Genel Yetenek %60 ve Genel Kültür %40 ağırlığında alınır. Bu puan türü, en az dört yıllık üniversite mezunu adayların katıldığı KPSS Lisans sınavı için geçerlidir.

KPSS P3: Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her biri %50 katkıya sahiptir. P3 puanı, lisans mezunlarının katıldığı çift yıllarda geçerli olan KPSS Lisans sınavında elde edilebilir.

KPSS PUAN HESAPLAMA YÖNTEMİ

KPSS puanları, adayın Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinde doğru sayılarının yanlış sayılarıyla dengelenerek belirlenen netler üzerinden hesaplanır. Her testten en az bir net yapılması gerekmekte, aksi takdirde puan hesaplanmamaktadır.

Örnek Hesaplama (KPSS P1):

Genel Yetenek neti: 35

Genel Kültür neti: 43,5

Puan: (35 x 0,7) + (43,5 x 0,3) + 40 = 77,55

ÖĞRETMENLİK VE ALAN BİLGİSİ PUAN TÜRLERİ

Öğretmen adayları için KPSS'de özel puan türleri (P10, P120, P121) de bulunmaktadır. Bu puan türleri, Genel Yetenek, Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ve ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) sınavlarına göre ağırlıklandırılır. Örneğin:

KPSS P10: Eğitim Bilimleri %40, Genel Yetenek %30, Genel Kültür %30 ağırlığa sahiptir.

KPSS P120: Yabancı Dil Sınavı (YDS) %50, Eğitim Bilimleri %20, Genel Yetenek %15, Genel Kültür %15 ağırlığında hesaplanır.

KPSS P121: ÖABT %50, Eğitim Bilimleri %20, Genel Yetenek %15, Genel Kültür %15 ağırlıklarına göre hesaplanır. Bu puan türleri ile öğretmen atamaları yapılmaktadır.

KPSS'DE 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR

Her dört yanlış cevap bir doğruyu götürecek şekilde net hesaplaması yapılır. Yanlış cevap sayısı dörde bölünerek, çıkan sayı doğrulardan düşülür ve adayın net doğru sayısı belirlenir. Bu hesaplama yöntemi, adayların net doğrularını etkileyerek nihai puanı belirler.

KPSS PUAN TÜRLERİNİN KULLANIM ALANLARI

KPSS B Grubu: P3 puanı B Grubu kadrolarda lisans mezunlarının başvurularında kullanılmaktadır. B Grubu puan türü çift yıllarda yapılan KPSS Lisans sınavları ile geçerlidir.

KPSS A Grubu ve Alan Bilgisi Puan Türleri: Bu puanlar, kamu kurumlarının uzmanlık, müfettişlik gibi A Grubu kadroları için yapılacak alımlarda kullanılır.

ÖSYM GİRİŞ: KPSSde hangi sorular iptal edildi? KPSS sonuçları yeniden mi hesaplandı?ÖSYM GİRİŞ: KPSSde hangi sorular iptal edildi? KPSS sonuçları yeniden mi hesaplandı?
ÖSYM GİRİŞ: KPSS'de hangi sorular iptal edildi? KPSS sonuçları yeniden mi hesaplandı?

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Narin Güran davasında ikinci gün! İlk gün kim ne ifade verdi? Enes Güran’ın Salim’in kızları ile ilişkisi mi vardı? Hakim açık açık sordu | Gazal Bahtiyar’ın ifadesi...
EMEKLİYE KASIM FIRSATI | Bankalar yarışa girdi: Emekliye en yüksek promosyon hangisinde? Denizbank, Halkbank, ING...
Türk Telekom
Donald Trump sonrası ilk karar! Fed faizi açıkladı Powell’dan Trump sözleri...
Salim Güran’ın mahkemede konuştu hakim bile çıldırdı! Escort ve üfürükçü savunması... Nevzat erkek gibi söyle
Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’nde ilgi odağı Başkan Erdoğan! Peş peşe temaslar: Ursula von der Leyen, Macron, Hristodulidis...
Spor yazarları Fenerbahçe- AZ Alkmaar ve Galatasaray- Tottenham maçını değerlendirdi! Tarihi bir maç izledik
7 yıl sonra setlere geri döndü! Sinem Kobal’dan samimi itiraflar: Ara vermemiş gibiyim
Narin’in babası Arif Güran Nevzat Bahtiyar’la tartışmasını anlattı: Kellem de gitse doğru budur | Hepsinden şikayetçiyim
Bu Fener adamı kahreder! Fenerbahçe AZ Alkmaar’a 3-1 yenildi
Victor Osimhen’in maskeli balosu! Galatasaray Tottenham’ı 3-2 yendi
Rusya Devlet Başkanı Putin Donald Trump’ı tebrik etti: Konuşmaya hazırım
Mansur Yavaş’ın konser skandallarına yenisi eklendi: Candan Erçetin’e 80 milyon TL ödenmiş
Almanya’da kriz: Hükümet çöküyor! Elon Musk’tan olay sözler: Aptal Olaf
Başkan Erdoğan’dan Türkiye AB’ye dahil olmalı mesajı! Avrupa’ya FETÖ ve PKK uyarısı... Filistin’i tanıyın çağrısı
SON DAKİKA