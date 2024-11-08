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ÖSYM'nin düzenlediği Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sınav sonuçları açıklandığında, adaylar kendi bölüm sıralamalarını ve puan türlerini daha iyi anlamak için sıkça "KPSS P1, P2, P3 nedir?" sorusunu soruyor. KPSS'de kullanılan bu puan türleri, adayların mezun oldukları bölümlere ve başvurdukları kamu pozisyonlarına göre farklı anlamlar taşıyor.

Fotoğraflar: AA KPSS BRANŞ SIRALAMASI NEDİR? Branş bazında sıralamalar; adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş, kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa, belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların, (YÖKSİS sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibarıyla aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibarıyla sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise başvuruda belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.