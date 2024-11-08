ÖSYM'nin düzenlediği Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sınav sonuçları açıklandığında, adaylar kendi bölüm sıralamalarını ve puan türlerini daha iyi anlamak için sıkça "KPSS P1, P2, P3 nedir?" sorusunu soruyor. KPSS'de kullanılan bu puan türleri, adayların mezun oldukları bölümlere ve başvurdukları kamu pozisyonlarına göre farklı anlamlar taşıyor.
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KPSS BRANŞ SIRALAMASI NEDİR?
Branş bazında sıralamalar; adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş, kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa, belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.
Branş bazında sıralama işlemleri adayların, (YÖKSİS sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibarıyla aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibarıyla sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise başvuruda belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.
KPSS PUAN HESAPLAMA VE PUAN TÜRLERİ DETAYLARI
KPSS puan türleri, adayların hangi kadrolara başvurabileceklerini belirlerken, farklı puan türleri (P1, P2, P3 vb.) farklı test ağırlıklarına göre hesaplanıyor. İşte KPSS puan hesaplama yöntemleri ve puan türleri hakkında merak edilenler...
KPSS PUAN TÜRLERİ VE AĞIRLIKLARI
KPSS'de kullanılan farklı puan türleri adayların pozisyonlarına göre hesaplanır. En yaygın puan türleri olan KPSS P1, P2 ve P3, özellikle lisans mezunları için önemlidir:
KPSS P1: Genel Yetenek %70 ve Genel Kültür %30 ağırlıklandırılarak hesaplanır.
KPSS P2: Genel Yetenek %60 ve Genel Kültür %40 ağırlığında alınır. Bu puan türü, en az dört yıllık üniversite mezunu adayların katıldığı KPSS Lisans sınavı için geçerlidir.
KPSS P3: Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her biri %50 katkıya sahiptir. P3 puanı, lisans mezunlarının katıldığı çift yıllarda geçerli olan KPSS Lisans sınavında elde edilebilir.