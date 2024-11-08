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KYK bursu hangi durumlarda ertelenebiliyor? KYK burs-kredi geri ödeme faizi ne kadar?

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı. 2024-2025 eğitim öğretim yılına başlayan üniversiteliler e-Devlet sonuç ekranında burs mu yoksa kredi mi alacağını görüntüleyebilecek. Öte yandan birçok öğrenci öğrenim kredisi aldığı durumda faiz uygulanıp uygulanmayacağını merak ediyor. Peki KYK kredisinde faiz var mı, varsa ne kadar ödenecek? İşte habere ilişkin detaylar..

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Giriş Tarihi :08 Kasım 2024 , 09:08 Güncelleme Tarihi :08 Kasım 2024 , 09:08
KYK bursu hangi durumlarda ertelenebiliyor? KYK burs-kredi geri ödeme faizi ne kadar?

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2024-2025 eğitim öğretim yılında öğrenim kredisi alacak olan öğrenciler faizleri araştırıyor. Başvuru sonucunda KYK öğrenim kredisi almaya hak kazandığını görüntüleyen öğrenciler borcun nasıl ödeneceğini sorgulamaya başladı. Peki, KYK geri ödeme faizi var mı? KYK burs faizi ne kadar? İşte konuya ilişkin detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

KYK KREDİSİNDE FAİZ VAR MI?

KYK öğrenim kredisi Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından üniversite öğrencilerine ödeniyor. Öğrenim kredisi üniversite süresi boyunca her ay hesaplara yatırılıyor. Geri ödemeli olan KYK kredisi ise mezuniyet tarihinden sonra aylık taksitler halinde geri ödeniyor. KYK öğrenim kredisine faiz etki ediyor. Faiz oranları ise öğrenim seviyesine ve kredi alınan yıla göre değişiklik gösteriyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Hangi durumlarda ertelenebilir?

KYK öğrenim kredisi askerlik, doğum, sağlık problemleri gibi durumlarda ertelenebiliyor.

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