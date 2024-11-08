KYK bursu hangi durumlarda ertelenebiliyor? KYK burs-kredi geri ödeme faizi ne kadar?

2024-2025 eğitim öğretim yılında öğrenim kredisi alacak olan öğrenciler faizleri araştırıyor. Başvuru sonucunda KYK öğrenim kredisi almaya hak kazandığını görüntüleyen öğrenciler borcun nasıl ödeneceğini sorgulamaya başladı. Peki, KYK geri ödeme faizi var mı? KYK burs faizi ne kadar? İşte konuya ilişkin detaylar...

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KYK KREDİSİNDE FAİZ VAR MI?

KYK öğrenim kredisi Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından üniversite öğrencilerine ödeniyor. Öğrenim kredisi üniversite süresi boyunca her ay hesaplara yatırılıyor. Geri ödemeli olan KYK kredisi ise mezuniyet tarihinden sonra aylık taksitler halinde geri ödeniyor. KYK öğrenim kredisine faiz etki ediyor. Faiz oranları ise öğrenim seviyesine ve kredi alınan yıla göre değişiklik gösteriyor.