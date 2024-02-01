2024 YKS KEP adresi nedir? ÖSYM YKS KEP adresi zorunlu mu, nasıl alınır? Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı alma ekranı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 1 Şubat Perşembe günü Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvurularını başlatıyor. Ancak, bu duyuruyla birlikte adaylar arasında en çok merak edilen konulardan biri, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi oldu. Peki, 2024 YKS başvurularında KEP adresi zorunlu mu?

KEP adresi Kayıtlı Elektronik Posta'nın kısaltmasıdır. Elektronik posta kategorisinde yer alan KEP, resmi yazışmaların güvenli bir şekilde yapılabilmesi için tasarlanmıştır. Resmi yazışmalarda üçüncü kişilerle paylaşılmayan bilgilerin güvenli bir şekilde karşı tarafla paylaşılması KEP ile mümkündür. Şirketler için zorunlu olan kayıtlı e-posta hizmeti, internet ortamında güvenli yazışma işlemi için gereklidir.

KEP sisteminde; ihtar, ihbar, başvuru, dilekçe hizmetleri, ticari firmalar arasında yapılan yazışmalar, anonim şirketlerin olağan ya da olağan üstü toplantı çağrıları, ihale işlemleri, teklif iletileri, sözleşme evrakları ve paylaşımı, şirketlerin vermekle yükümlü olduğu beyannameler, faturalar, ekstre talimatları gibi her türlü e-posta işlemi güvenli bir şekilde yerine getirilebilir. Ancak diğer elektronik posta hizmetlerinden en belirgin farkı, bu hizmet ile yapılan her işlemin yasal olmasıdır ve aynı zamanda yasal delil olarak kullanılabilmesidir.