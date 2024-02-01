;
SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

2024 YKS KEP adresi nedir? ÖSYM YKS KEP adresi zorunlu mu, nasıl alınır? Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı alma ekranı

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvurularının başlamasıyla birlikte adaylar arasında KEP adresi sorunu gündeme geldi. Başvuru ekranında karşılaşılan "KEP adresi" ifadesi, birçok adayın kafasında soru işareti bıraktı. İşte YKS başvurularında KEP adresi ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Şubat 2024, 09:33 Güncelleme 01 Şubat 2024, 09:33
2024 YKS KEP adresi nedir? ÖSYM YKS KEP adresi zorunlu mu, nasıl alınır? Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı alma ekranı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 1 Şubat Perşembe günü Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvurularını başlatıyor. Ancak, bu duyuruyla birlikte adaylar arasında en çok merak edilen konulardan biri, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi oldu. Peki, 2024 YKS başvurularında KEP adresi zorunlu mu?

YKS KEP ADRESİ NEDİR?

KEP adresi Kayıtlı Elektronik Posta'nın kısaltmasıdır. Elektronik posta kategorisinde yer alan KEP, resmi yazışmaların güvenli bir şekilde yapılabilmesi için tasarlanmıştır. Resmi yazışmalarda üçüncü kişilerle paylaşılmayan bilgilerin güvenli bir şekilde karşı tarafla paylaşılması KEP ile mümkündür. Şirketler için zorunlu olan kayıtlı e-posta hizmeti, internet ortamında güvenli yazışma işlemi için gereklidir.

KEP sisteminde; ihtar, ihbar, başvuru, dilekçe hizmetleri, ticari firmalar arasında yapılan yazışmalar, anonim şirketlerin olağan ya da olağan üstü toplantı çağrıları, ihale işlemleri, teklif iletileri, sözleşme evrakları ve paylaşımı, şirketlerin vermekle yükümlü olduğu beyannameler, faturalar, ekstre talimatları gibi her türlü e-posta işlemi güvenli bir şekilde yerine getirilebilir. Ancak diğer elektronik posta hizmetlerinden en belirgin farkı, bu hizmet ile yapılan her işlemin yasal olmasıdır ve aynı zamanda yasal delil olarak kullanılabilmesidir.

KEP ADRESİ NASIL ALINIR?

Kayıtlı Elektronik Posta ve Elektronik Tebligat sistemine üye olmak isteyen vatandaşlar başvuru için gerekli bilgi ve belgeleri hazırlayarak en yakın PTT Merkez Müdürlüğünden hesaplarını alabilirler.

KEP adresi için gerekli belgeler;

-Nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan geçerli resmî belge

-Gerçek kişiler için hazırlanmış olan Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Ön Başvuru Formu

YKS 2024 KEP ADRESİ ZORUNLU MU?

KEP adresi YKS başvurularında zorunlu değildir.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ekrem İmamoğlu - Özgür Özel hattında Çankaya düellosu! CHP PM toplanıyor ama yine aday yok... Kılıçdaroğlu’nun da bir hesabı var
AK Parti’den kentsel dönüşüm seferberliği! 81 ilde ’Risk Kalkanı Modeli’ uygulanacak
Türk Telekom
CHP’li Büyükçekmece Belediyesi şehitlerin üzerine villa dikmişti! Bakanlık harekete geçti
Türkmen gazı Türkiye’den geçecek! Kritik görüşme gerçekleştirildi
CHP’li fondaşların Murat Kurum’a karşı başlattığı kirli deprem algısı elinde patladı! 6 Şubat’ta 130 bin kişi öldü yalanı
AK Parti’de ilçe mesaisi başladı! Başkan Erdoğan ince eleyip sık dokuyor! Kayıp yıllar telafi edilecek
Emekliye kazanç takvimi: Ek zam farkı ne zaman yatırılacak? Bu yıl başvuran EYT’liler yararlanacak mı?
Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum’dan CHP sözcüsü gibi hareket eden spikere dönüşüm ayarı! İstanbul’da ilk anket sonuçlarını açıkladı
Ev kadınlarına emeklilik imkanı! Kim, nasıl maaşa kavuşacak? Hangi kolaylıklar gelecek? Şartlar değişecek mi?
AB’den zamanlaması manidar ziyaretler: Önce DEM’e ardından CHP’ye!
Filozof Ramazan lakabıyla tanınan Ramazan Pişkin çay ocağında öldürüldü! Savcılık soruşturma başlattı: Katil aranıyor
DEM İstanbul’da Başak Demirtaş’ı aday gösterecek mi? Bölücüler bölündü | Soyer’in karşılığı İstanbul’da mı olacak?
İmamoğlu’nun ’engelleniyoruz’ algısının altında yatan vurgun! Buhar olan 33 milyar TL yandaşa, fondaşa, Saraçhane bülbüllerine mi gitti?
CHP yandaşı bombayı patlattı! Özgür Özel’den Kemal Kılıçdaroğlu’na Ekrem İmamoğlu sitemi: Beni bu adamdan kurtarın
SON DAKİKA