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    • Eğitim
    • 14.05.2022 10:08
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    • 14.05.2022 10:08
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    ÖSYM e-YÖKDİL sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak, kaç dakika sürecek? e-YÖKDİL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

    e-YÖKDİL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! ÖSYM e-YÖKDİL sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak, kaç dakika sürecek sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 2022 Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı ÖSYM tarafından ilk kez gerçekleştirilecek ve katılacak olanlar sınav giriş belgesini öğrenmek istiyor. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    e-YÖKDİL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

    Akşam saatlerinde yoğun bir şekilde e-YÖKDİL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı araştırmaları başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ilk kez düzenlenecek olan sınav hakkında tüm bilgiler merak konusu oldu. Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı için heyecan dolu geri sayım başladı ve e-YÖKDİL sınav giriş belgesi merak edildi. Peki e-YÖKDİL sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak, kaç dakika sürecek?

    2022 E-YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

    Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

    2022 YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?

    e-YÖKDİL 2022 (İngilizce) sınavı 14 Mayıs 2022'ta gerçekleştirilecek. e-YÖKDİL, 4 sınav merkezinde yapılacak. Adana, Ankara, İzmir ve İstanbul'da yapılacak.

        Sınav, saat 13.45'te başlar, cevaplama süresi 180 dakikadır (3 saat). Sınav, İngilizce'de Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında yapılacak.

        Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların, sınav saatinden en az 1 saat önce sınava girecekleri binanın önünde hazır bulunmaları gerekiyor. Adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmaz. Sınav başladıktan sonra adayların, sınavın cevaplama süresinin ilk 135 dakikası tamamlanmadan sınav salonunu terk etmeleri yasaktır. Sınav sırasında adayların, kısa bir süre için bile olsa sınav salonundan çıkmaları yasaktır. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday bir daha sınav salonuna alınmaz ve sınavın ilk 135 dakikası tamamlanana kadar sınav binasında bekletilir. Yukarıda belirtilen süre tamamlanmadan sınav binasından ayrılan adayın sınavı geçersiz sayılır.

        E-YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Sınav sonuçları, sınavın gerçekleştiği gün 14 Mayıs 2022 tarihinde açıklanacak.

        Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınır, yanlış cevaplar dikkate alınmaz.

        Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılır. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden e-YÖKDİL puanları hesaplanır. Deneme sorular, değerlendirme işlemine dâhil edilmez.
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        Haberler Eğitim ÖSYM e-YÖKDİL sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak, kaç dakika sürecek? e-YÖKDİL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!
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