ÖSYM e-YÖKDİL sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak, kaç dakika sürecek? e-YÖKDİL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

Akşam saatlerinde yoğun bir şekilde e-YÖKDİL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı araştırmaları başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ilk kez düzenlenecek olan sınav hakkında tüm bilgiler merak konusu oldu. Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı için heyecan dolu geri sayım başladı ve e-YÖKDİL sınav giriş belgesi merak edildi. Peki e-YÖKDİL sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak, kaç dakika sürecek?
2022 E-YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.
2022 YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?
e-YÖKDİL 2022 (İngilizce) sınavı 14 Mayıs 2022'ta gerçekleştirilecek. e-YÖKDİL, 4 sınav merkezinde yapılacak. Adana, Ankara, İzmir ve İstanbul'da yapılacak.