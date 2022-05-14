ÖSYM e-YÖKDİL sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak, kaç dakika sürecek? e-YÖKDİL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

Sınav, saat 13.45'te başlar, cevaplama süresi 180 dakikadır (3 saat). Sınav, İngilizce'de Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında yapılacak.

Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların, sınav saatinden en az 1 saat önce sınava girecekleri binanın önünde hazır bulunmaları gerekiyor. Adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmaz. Sınav başladıktan sonra adayların, sınavın cevaplama süresinin ilk 135 dakikası tamamlanmadan sınav salonunu terk etmeleri yasaktır. Sınav sırasında adayların, kısa bir süre için bile olsa sınav salonundan çıkmaları yasaktır. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday bir daha sınav salonuna alınmaz ve sınavın ilk 135 dakikası tamamlanana kadar sınav binasında bekletilir. Yukarıda belirtilen süre tamamlanmadan sınav binasından ayrılan adayın sınavı geçersiz sayılır.