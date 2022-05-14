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    • Eğitim
    • 14.05.2022 17:17
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    • 14.05.2022 17:23
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    e-YÖKDİL sonuç sorgulama ekranı! ÖSYM 14 Mayıs e-YÖKDİL sonuçları açıklandı mı? e-YÖKDİL puan hesaplama nasıl yapılır?

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ilk kez gerçekleştirilen e-YÖKDİL sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı? 2022 Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (e-YÖKDİL) bugün düzenlendi ve katılan, ter döken kişiler soru ve cevapları merak ederken bir yandan da başarılı olup olmadıklarını öğrenmek için sonuç araştırmalarına başladı. Peki 14 Mayıs e-YÖKDİL sonuçları açıklandı mı? e-YÖKDİL puan hesaplama nasıl yapılır? Sonuçlar nereden ve nasıl sorgulanıyor?

    takvim.com.tr
    E-YÖKDİL sonuç sorgulama ekranı!

    E-YÖKDİL sonuç sorgulama ekranı! ÖSYM 14 Mayıs E-YÖKDİL sonuçları açıklandı mı? E-YÖKDİL puan hesaplama nasıl yapılır sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bugün ilk kez düzenlenen E-YÖKDİL sınavının tamamlanmasının ardından gözler sonuçlara çevrildi ve nereden, nasıl öğrenileceği merak edilmeye başlandı. İşte tüm bilgiler...

    14 MAYIS E-YÖKDİL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    ÖSYM'nin 2022 başında açıkladığı sınav takvimine göre, e-YÖKDİL sonuçları 14.05 2022'de açıklanacak.

    Adaylara sonuç belgesi gönderilmez. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilirler. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının adaylara ait sonuç bilgilerini, ÖSYM'den edinecekleri kurum şifreleri ile internet üzerinden ftp yoluyla almaları sağlanır.

    ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez ancak, bu durumdaki adaylar (T.C. Kimlik Numarası veya Y.U. Numarası değişen adaylar), yeni kimlik numaraları ile ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi ve ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden daha önce edinmiş oldukları sınav/yerleştirme sonuçlarına ulaşabilirler.

        E-YÖKDİL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

        Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

        Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılır.

        Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden e-YÖKDİL puanları hesaplanır. Deneme sorular, değerlendirme işlemine dâhil edilmez.

        YÖKDİL kılavuzunda yer alan bilgilere göre, değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınır, yanlış cevaplar dikkate alınmaz.
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        Haberler Eğitim e-YÖKDİL sonuç sorgulama ekranı! ÖSYM 14 Mayıs e-YÖKDİL sonuçları açıklandı mı? e-YÖKDİL puan hesaplama nasıl yapılır?
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