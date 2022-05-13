Son öğrenci affı ne zaman çıkmıştı? 2022 Öğrenci affı kimleri kapsıyor? KYK AFFI VAR MI?

Son dakika haberine göre AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Lisans ve yüksek lisans öğrencileri için öğrenci affı çalışmasını başlattık" dedi. Kritik açıklama sonası internet arama motorlarında en çok 'Öğrenci affı nedir, ne zaman? Öğrenci affı kimleri kapsıyor? KYK AFFI VAR MI?' soruları araştırılmaya başlandı. İşte son dakika gelişmenin ayrıntıları...
KYK AFFI VAR MI?
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Lisans ve yüksek lisans öğrencileri için öğrenci affı çalışmasını başlattık" dedi. Akbaşoğlu'nun açıklamaları sonrası kimileri KYK affı hakkında araştırmalara koyuldu. Ancak açıklama yalnızca öğrenci affına yönelik yapıldı.
Öğrenci Affı için çalışmaların başlatıldığını açıklayan Akbaşoğlu, "Temmuz ayından önce yasalaştırmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.
SON ÖĞRENCİ AFFI NE ZAMAN ÇIKMIŞTI?
YÖK'ün sitesinde yer alan bilgiye göre son af 8 Haziran 2018 yılında çıkmıştı. İşte konu hakkında yayımlanan bilgilendirme:
ÖĞRENCİ AFFINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME
8 Haziran 2018
18.05.2018 tarih 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı Kanun'un 15 nci maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa öğrenci affıyla ilgili Geçici Madde 78 eklenmiş ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleme konusunda Yükseköğretim Kuruluna yetki verilmiştir.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı olarak, verilen bu yetki çerçevesince vakit geçirmeksizin söz konusu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenerek yükseköğretim kurumlarımızla paylaşılmıştır.
Aftan yararlanmak isteyen öğrencilerimizin mağdur olmaması veya varsa tereddütlerinin giderilmesi açısından aşağıdaki hususların açıklanması gereği duyulmuştur.
1) 7143 sayılı kanunla kabul edilen Öğrenci Affı; terör suçundan hüküm giyenler, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayan yükseköğretim kurumlarının bütün öğrencilerini (hazırlık, intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü, Birinci ve İkinci Öğretim, TUS, DUS, EUS) kapsamaktadır. Kapatılan veya öğrenci alımı durdurulan program veya yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilen öğrenciler de aftan yararlanabilecektir.
2) Öğrenci affıyla ilgili düzenlemeden 18/05/2018 tarihine kadar ilişiği kesilen öğrenciler yararlanabilecektir.
3) Aftan yararlanmak isteyen öğrencilerin, askerlik görevi, mücbir sebepler ve sağlık nedenleri dışında 18/09/2018 tarihine kadar ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvurmaları şarttır.
4) Eğitim süresi sonradan artırılan veya azaltılan programlardan ilişiği kesilen öğrenciler, mevcut eşdeğer programlara intibakları yapılarak eğitimlerine devam edeceklerdir.
5) Yurtdışı üniversitelerle ortak eğitim veren programların Türkiye'de bağlı olduğu üniversitesinden ilişiği kesilen öğrencilerin, üniversitesindeki eşdeğer bir programa intibakları yapılabilecektir.
6) Bir lisans programından ön lisans diploması alarak ayrılan öğrenciler de ayrıldıkları lisans programına veya istemeleri halinde Meslek Yüksekokullarında önlisans programına kayıt yaptırabileceklerdir.
7) 667 sayılı KHK uyarınca yükseköğretim kurumlarına yerleştirilerek kayıt yaptıran ve sonrasında ilişiği kesilen, kayıt yaptırmayan veya herhangi bir nedenle yerleştirme işlemine katılmayan öğrenciler aftan yararlanabilecektir.
8) 669 sayılı KHK kapsamındaki öğrencilerden yerleştirme işlemi için başvuru yapmayan öğrenciler de bir yükseköğretim kurumuna yerleştirme talebinde bulunabileceklerdir.