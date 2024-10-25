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İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav yerleri sorgulama ekranı: AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri için heyecan dolu bekleyiş sona erdi! Uzun süredir merakla beklenen sınav tarihleri nihayet açıklandı. Öğrenciler, sınav giriş belgelerini öğrenmek için AKSiS sistemini kullanabilecekler.

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Giriş Tarihi :25 Ekim 2024 , 09:35 Güncelleme Tarihi :25 Ekim 2024 , 09:35
İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav yerleri sorgulama ekranı: AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

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Eğitime açık öğretim ve uzaktan eğitim ile devam etme olanağı sağlayan AUZEF sınavları 02 - 03 Kasım 2024 tarihlerinde yapılacak. Öğrenciler için AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? İşte habere ilişkin detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

2024 AUZEF SINAVI NE ZAMAN?

AUZEF güz yarıyılı ara sınav tarihi 2-3 Kasım 2024 tarihleri olarak belirlendi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

2024 AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?

2-3 Kasım 2024 tarihlerinde yapılacak ara sınava ait sınav giriş belgeleri yayınlandı. Adaylar sınav giriş belgelerini http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresine giriş yaparak görüntüleyebilir.

BAŞVURU EKRANINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

2024- 2025 AUZEF SINAV TAKVİMİ

📌Ara Sınavları (Vize) 2 Kasım - 3 Kasım 2024

📌Bitirme (Final) Sınavları 28 Aralık - 29 Aralık 2024

📌Bütünleme (Telafi) Sınavı 1 Şubat - 2 Şubat 2025

📌AUZEF Ara Sınavları (Vize) 12 - 13 Nisan 2025

📌Bitirme (Final) Sınavları 31 Mayıs - 1 Haziran 2025

📌Bütünleme (Telafi) Sınavı 12 Temmuz - 13 Temmuz 2025

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