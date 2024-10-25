İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav yerleri sorgulama ekranı: AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

Eğitime açık öğretim ve uzaktan eğitim ile devam etme olanağı sağlayan AUZEF sınavları 02 - 03 Kasım 2024 tarihlerinde yapılacak. Öğrenciler için AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? İşte habere ilişkin detaylar...
Eğitime açık öğretim ve uzaktan eğitim ile devam etme olanağı sağlayan AUZEF sınavları 02 - 03 Kasım 2024 tarihlerinde yapılacak. Öğrenciler için AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? İşte habere ilişkin detaylar...
2024 AUZEF SINAVI NE ZAMAN?
AUZEF güz yarıyılı ara sınav tarihi 2-3 Kasım 2024 tarihleri olarak belirlendi.
2024 AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?
2-3 Kasım 2024 tarihlerinde yapılacak ara sınava ait sınav giriş belgeleri yayınlandı. Adaylar sınav giriş belgelerini http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresine giriş yaparak görüntüleyebilir.
BAŞVURU EKRANINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN
2024- 2025 AUZEF SINAV TAKVİMİ
📌Ara Sınavları (Vize) 2 Kasım - 3 Kasım 2024
📌Bitirme (Final) Sınavları 28 Aralık - 29 Aralık 2024
📌Bütünleme (Telafi) Sınavı 1 Şubat - 2 Şubat 2025
📌AUZEF Ara Sınavları (Vize) 12 - 13 Nisan 2025
📌Bitirme (Final) Sınavları 31 Mayıs - 1 Haziran 2025
📌Bütünleme (Telafi) Sınavı 12 Temmuz - 13 Temmuz 2025