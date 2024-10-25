İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav yerleri sorgulama ekranı: AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

Eğitime açık öğretim ve uzaktan eğitim ile devam etme olanağı sağlayan AUZEF sınavları 02 - 03 Kasım 2024 tarihlerinde yapılacak. Öğrenciler için AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? İşte habere ilişkin detaylar...