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ÖSYM duyurdu: 2026-TUS 1. dönem ek yerleştirme tercihleri başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2026-TUS 1. Dönem ek yerleştirme tercih işlemlerinin başladığını duyurdu.

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ÖSYM duyurdu: 2026-TUS 1. dönem ek yerleştirme tercihleri başladı
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  • ÖSYM, 2026-TUS 1. Dönem ek yerleştirme tercih sürecinin 24-29 Haziran 2026 tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.
  • Adaylar tercihlerini T.C. kimlik numarası ve şifre ile https://ais.osym.gov.tr adresinden elektronik ortamda yapacak.
  • Ek yerleştirme tercih işlemleri 29 Haziran 2026 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.
  • Detaylı bilgi ve kılavuzlara ÖSYM'nin resmi internet sitesi www.osym.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı adaylarını yakından ilgilendiren önemli bir duyuru yayımladı. Kurum tarafından paylaşılan resmi ilana göre 2026-TUS 1. Dönem ek yerleştirme tercih süreci resmen başladı.

Fotoğraf ÖSYM'den servis edilmiştir.Fotoğraf ÖSYM'den servis edilmiştir.

TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK

Adaylar, 2026-TUS 1. Dönem ek yerleştirme tercihlerini 24 - 29 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirebileceklerdir.

TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar tercih işlemlerini bireysel olarak gerçekleştireceklerdir. Başvuru için adayların T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine giriş yapmaları ve tercihlerini elektronik ortamda iletmeleri gerekmektedir.

Fotoğraf AA'dan servis edilmiştir.Fotoğraf AA'dan servis edilmiştir.

SON BAŞVURU SAATİ KAÇ?

Ek yerleştirme için tercih işlemleri, 29 Haziran 2026 tarihinde saat 23.59'da kesin olarak sona erecektir. Adayların bu saatten önce tercihlerini sistem üzerinden onaylamış olmaları önem arz etmektedir. Sürece dair merak edilen tüm detaylara ve kılavuzlara ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan www.osym.gov.tr adresi üzerinden ulaşılabilmektedir.

Fotoğraf ÖSYM'den servis edilmiştir.Fotoğraf ÖSYM'den servis edilmiştir.

TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

Ücret 170 TL olarak açıklandı.

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