ÖSYM duyurdu: 2026-TUS 1. dönem ek yerleştirme tercihleri başladı

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster ÖSYM, 2026-TUS 1. Dönem ek yerleştirme tercih sürecinin 24-29 Haziran 2026 tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.

Adaylar tercihlerini T.C. kimlik numarası ve şifre ile https://ais.osym.gov.tr adresinden elektronik ortamda yapacak.

Ek yerleştirme tercih işlemleri 29 Haziran 2026 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

Detaylı bilgi ve kılavuzlara ÖSYM'nin resmi internet sitesi www.osym.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı adaylarını yakından ilgilendiren önemli bir duyuru yayımladı. Kurum tarafından paylaşılan resmi ilana göre 2026-TUS 1. Dönem ek yerleştirme tercih süreci resmen başladı.

Fotoğraf ÖSYM'den servis edilmiştir. TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK Adaylar, 2026-TUS 1. Dönem ek yerleştirme tercihlerini 24 - 29 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirebileceklerdir. TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Adaylar tercih işlemlerini bireysel olarak gerçekleştireceklerdir. Başvuru için adayların T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine giriş yapmaları ve tercihlerini elektronik ortamda iletmeleri gerekmektedir.