2026 AYT analizi: Sayısalda istikrar, sözel ve EA'da edebiyat farkı

Milyonlarca adayın katıldığı 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tamamlandı. Sabah'tan Ceyda Karaaslan'ın haberine göre, Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) ardından öğren cilerin sıralamasında belirleyici rol oyna yan Alan Yeterlilik Testi (AYT) de tamam lanırken, adaylar şimdi "Bu yıl sıralamalar nasıl oluşacak?" sorusuna yanıt arıyor. İlk değerlendirmeler, bu yıl sayısal puan türünde büyük bir sıralama değişimi bek lenmediğini, asıl hareketliliğin ise eşit ağır lık ve sözel puan türlerinde yaşanabileceğini gösteriyor. Sonuçlar 22 Temmuz'da açıklanacak. Uzmanlar sıralama sınavlarında asıl belirleyici unsurun sınavın zor ya da kolay olması değil, adayların Türkiye geneli performans dağılımı olduğunu vurguladı. PDR öğretmenleri "2026 AYT'nin en zorlayıcı sorularının Türk Dili ve Edebiyatı sorula rı olduğu söylenebilir. Bu durum özellikle Eşit Ağırlık (EA) ve Sözel (SÖZ) puan türlerinde sıralamaları doğrudan etkileyebilir" yorumunu yaptı.

SAYISALDA SÜRPRİZ BEKLENMİYOR

AYT matematik sorularına ilişkin ilk değerlendirmeler testin geçen yıl ile ben zer güçlükte olduğu yönünde. Liselerin matematik bölüm başkanları soruların temel kazanımlarla uyumlu, açık ve anlaşılır olduğunu belirtti. Geometri sorularında ise geçen yıla göre çizim ve şekil yorumlama becerisinin biraz daha öne çıktığı ifade edildi. Fen testlerinde de tablo benzer. Fizik, kimya ve biyoloji soruları genel ola rak orta güçlükte değerlendirildi. Soruların büyük bölümünün MEB kazanımlarıyla uyumlu olduğu ve düzenli çalışan öğrencilerin çözebileceği yapıda hazırlandığı belirtiliyor. Bu nedenle uzmanlar, Sayısal (SAY) puan türünde geçen yıla göre dramatik sıralama değişimleri beklemiyor. Tıp, diş hekimliği, eczacılık ve mühendislik hedefleyen adaylar için 2025 net-sırala ma aralıkları bu yıl da önemli ölçüde referans olabilir. Örneğin geçen yıl TYT'de iyi bir performans sergileyip AYT'de 75-80 arası neti olanlar ilk 10 bine, 68-72 net bandı ise ilk 20 bine yaklaşabiliyordu. Uzmanlara göre 2026'da bu bantlarda en fazla 1-2 netlik oynama görülebilir.

EA PUAN TÜRÜNDE NE YAŞANABİLİR?

Bu yıl asıl kırılma eşit ağırlık puan türünde yaşanabilir. Çünkü EA adayları için AYT matematik kadar Türk Dili ve Edebiyatı netleri de sıralamayı doğrudan etkiliyor. Edebiyat sorularının bu yıl daha seçici gelmesi hukuk, psikoloji, PDR, işletme ve iktisat hedefleyen adaylar arasında sıralama farkını büyütebilir. Özellikle edebiyat testini güçlü tamamlayan öğrencilerin binlerce sıra öne geçebileceği değerlendiriliyor. Geçen yıl 60-65 AYT net bandı üst sıralar için avantaj sağlıyordu. Bu yıl aynı sıra lamanın, edebiyatın etkisi nedeniyle biraz daha düşük netlerle oluşabileceği konuşuluyor.

EN HAREKETLİ ALAN SÖZELDE

Uzmanlara göre sıralamaların en fazla değişebileceği alan SÖZ puan türünde olacak. Bunun temel nedeni ise Türk Dili ve Edebiyatı testinin bu yıl daha seçici olması. Tarih, coğrafya ve felsefe grubu soruları genel olarak orta güçlükte değerlen dirilse de edebi yatın belirleyici ağırlığı nedeniyle özellikle öğret menlik, iletişim, tarih ve Türk dili edebiyatı bölümlerini hedefleyen adayların sıralamalarında ciddi farklılıklar oluşabilir. Bu yıl sözelde birkaç netlik farkın bile binlerce kişilik sıralama değişimi yaratabileceği belirtiliyor.

GÖZLER BU BÖLÜMLERDE

Tercih döneminde adayların en yakından takip edeceği alanlar yine yüksek talep gören bölümler olacak. Özellikle baraj sıra laması olan tıp, diş hekimliği, hukuk, bilgisayar ve yazılım mühendislikleri bu yıl da en rekabetçi programlar arasın da yer alacak. Uzmanlar, adayların yalnızca tah mini puan hesaplarına göre değil, açıklanacak resmi sıralamaları baz alarak tercih yapmaları gerektiği ni vurgulu yor.



BU HATALARI YAPMAYIN

Uzmanlar tercih sürecinin yalnızca puan odaklı teknik bir süreç olarak görülmemesi gerektiğini belirterek ailelere de önemli uyarılarda bulundu. Karar verirken öğrencilerin ilgi alanları, güçlü yönleri ve mesleki hedeflerinin mutlaka dikkate alınması gerekiyor. Uzmanlara göre tercih döneminde yapılan en büyük hata, yalnızca sıralama ya bakarak karar vermek. Üniversitenin akademik kadrosu, staj imkanları, kampüs olanakları ve mezuniyet sonrası kariyer fırsatları da en az puan kadar önem taşıyor.

Sena Demiröz Takvim.com.tr Eğitim