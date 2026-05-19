ÖSYM DGS son başvuru tarihi 2026: DGS sınavı ne zaman, ücreti ne kadar?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) geçtiğimiz günlerde binlerce adayın beklediği 2026-DGS (Dikey Geçiş Sınavı) başvuru sürecinin resmen başladığını duyurmuştu. Sınav için son başvuru tarihi 2 Haziran 2026 olarak belirlendi. Adaylar sınava giriş ücreti 1400 TL ödeyecek. DGS'de 50 sayısal, 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru sorulacak. Sınav 19 Temmuz 2026 Pazar günü tek oturumda yapılacak. İşte başvuru ekranı...
- ÖSYM tarafından 2026-DGS başvuruları 15 Mayıs 2026'da başladı ve son başvuru tarihi 2 Haziran 2026 olarak belirlendi.
- DGS sınavı 19 Temmuz 2026 Pazar günü tek oturumda 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru ile yapılacak.
- Başvurular ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik olarak tamamlanacak.
- DGS 2026 sınav sonuçları 13 Ağustos 2026'da ÖSYM'nin resmi sitesinde açıklanacak.
- Geç başvuru tarihi 11 Haziran 2026 olarak belirlenmiş ancak normal ücretten daha yüksek ücret ödenecek.
DGS başvuruları 15 Mayıs'ta başladı
ÖSYM'nin resmi sınav takvimine göre 2026 DGS başvuruları 15 Mayıs 2026'da başladı.
Sınava başvuru süreci 2 Haziran 2026'da sona eriyor.
Bu tarihi kaçıran adaylar için bir son şans daha var: Geç başvuru günü 11 Haziran 2026 (saat 23:59). Ancak geç başvurularda normal ücretten daha yüksek bir ücret ödeneceği unutulmamalı.
Başvuru nasıl yapılır?
Tüm başvurular, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik olarak tamamlanacak.
Sistem üzerinde belgelerin eksiksiz yüklenmesi gerekiyor; son gün yoğunluğunu önlemek için erken başvuru tavsiye ediliyor.
DGS sınavı ne zaman ve kaç soru olacak?
Sınav 19 Temmuz 2026 Pazar günü tek oturumda yapılacak.
Adaylara 50 sayısal, 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru yöneltilecek.
DGS puanı nasıl hesaplanır?
DGS puanı, adayların sınavda elde ettiği sayısal ve sözel standart puanların, ön lisans eğitim süresince oluşan akademik ortalamadan türetilen Ön Lisans Başarı Puanı (ÖBP) ile belirli katsayılar üzerinden hesaplanıp birleştirilmesiyle oluşturulur. Yerleştirme sürecinde ise bu puanlar, adayların tercihleri ile üniversitelerin kontenjan ve kabul şartları dikkate alınarak merkezi sistem üzerinden bilgisayar ortamında gerçekleştirilir.
Puan hesaplamasında doğru sayısından yanlışların dörtte biri çıkarılarak ham puan belirleniyor; ardından ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puana dönüştürülüyor.
Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
DGS 2026 sınav sonuçları 13 Ağustos 2026'da ÖSYM'nin resmi sitesinde ilan edilecek. DGS puanı iki yıl geçerli olduğundan, bu yıl yerleşemeyen adaylar aynı puanı 2027 tercihlerinde de kullanabiliyor.
