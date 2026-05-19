DGS başvuruları 15 Mayıs - 2 Haziran 2026 tarihleri arasında alınacak. Başvuru nasıl yapılır? Tüm başvurular, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik olarak tamamlanacak.

Sistem üzerinde belgelerin eksiksiz yüklenmesi gerekiyor; son gün yoğunluğunu önlemek için erken başvuru tavsiye ediliyor.



DGS, ön lisans mezunlarının ve mezuniyet aşamasındaki adayların lisans programlarına geçişini sağlıyor. DGS sınavı ne zaman ve kaç soru olacak? Sınav 19 Temmuz 2026 Pazar günü tek oturumda yapılacak. Adaylara 50 sayısal, 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru yöneltilecek.