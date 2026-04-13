LGS maratonunda hazırlıklar sürerken, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan adayları rahatlatan bir haber geldi.
Normal süresi içerisinde başvurusunu yapamayan veya bilgilerini güncelleyemeyen öğrenciler için sistem yeniden açıldı. 13 Haziran'daki büyük sınava katılmak isteyen ortaokul son sınıf öğrencileri, 15 Nisan Çarşamba günü saat 23.59'a kadar, okul müdürlükleri tarafından yapılacak başvuru onayları ise 16 Nisan Perşembe günü saat 23.59'a kadar uzatıldı.
ADAYLAR İÇİN KRİTİK TAKVİM
Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı kararla birlikte LGS takvimi yeniden güncellendi. Başvuru sürecinde herhangi bir aksaklık yaşayan veli ve öğrenciler, elektronik ortam üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek.
Bakanlıktan yapılan açıklama:
"Çeşitli nedenlerle başvuru yapamayan öğrencilerin mağduriyet yaşamaması adına başvuru süresinin uzatılmasına karar verildi. Bu doğrultuda öğrenci başvuru süresi 15 Nisan Çarşamba günü saat 23.59'a kadar, okul müdürlükleri tarafından yapılacak başvuru onayları ise 16 Nisan Perşembe günü saat 23.59'a kadar uzatıldı. Katılımın isteğe bağlı olduğu merkezi sınav için başvurular, 15 Nisan saat 23.59'a kadar 'e-Okul' üzerinden yapılabilecek."
YURT DIŞI LGS BAŞVURUSUNDA KRİTİK TARİH
Yurt dışında öğrenim gören ve e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler için başvuru süreci büyükelçilikler ve konsolosluklar aracılığıyla yürütülüyor. Bu kapsamda adayların başvuru belgelerini öncelikle elektronik ortamda iletmeleri, belgelerin asıllarının ise en geç 17 Nisan tarihine kadar Milli Eğitim Bakanlığı'na ulaşacak şekilde gönderilmesi gerekiyor. Bu tarihten sonra ulaşan evraklar işleme alınmayacak.
BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?
Öğrenciler başvurularını her zaman olduğu gibi e-Okul sistemi üzerinden veya kayıtlı oldukları okul müdürlükleri aracılığıyla takip edebilecekler.
Adım Adım LGS Başvuru İşlemleri: