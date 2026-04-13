Yurt dışında öğrenim gören ve e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrencilerin başvuru belgelerinin asıllarının en geç 17 Nisan'a kadar Milli Eğitim Bakanlığı'na ulaşması gerekiyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, 13 Haziran'da yapılacak LGS için başvuru süresini 15 Nisan Çarşamba saat 23.59'a, okul müdürlüklerinin onay süresini ise 16 Nisan Perşembe saat 23.59'a kadar uzattı.

Normal süresi içerisinde başvurusunu yapamayan veya bilgilerini güncelleyemeyen öğrenciler için sistem yeniden açıldı. 13 Haziran'daki büyük sınava katılmak isteyen ortaokul son sınıf öğrencileri, 15 Nisan Çarşamba günü saat 23.59'a kadar, okul müdürlükleri tarafından yapılacak başvuru onayları ise 16 Nisan Perşembe günü saat 23.59'a kadar uzatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı kararla birlikte LGS takvimi yeniden güncellendi. Başvuru sürecinde herhangi bir aksaklık yaşayan veli ve öğrenciler, elektronik ortam üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklama:

"Çeşitli nedenlerle başvuru yapamayan öğrencilerin mağduriyet yaşamaması adına başvuru süresinin uzatılmasına karar verildi. Bu doğrultuda öğrenci başvuru süresi 15 Nisan Çarşamba günü saat 23.59'a kadar, okul müdürlükleri tarafından yapılacak başvuru onayları ise 16 Nisan Perşembe günü saat 23.59'a kadar uzatıldı. Katılımın isteğe bağlı olduğu merkezi sınav için başvurular, 15 Nisan saat 23.59'a kadar 'e-Okul' üzerinden yapılabilecek."

YURT DIŞI LGS BAŞVURUSUNDA KRİTİK TARİH

Yurt dışında öğrenim gören ve e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler için başvuru süreci büyükelçilikler ve konsolosluklar aracılığıyla yürütülüyor. Bu kapsamda adayların başvuru belgelerini öncelikle elektronik ortamda iletmeleri, belgelerin asıllarının ise en geç 17 Nisan tarihine kadar Milli Eğitim Bakanlığı'na ulaşacak şekilde gönderilmesi gerekiyor. Bu tarihten sonra ulaşan evraklar işleme alınmayacak.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

Öğrenciler başvurularını her zaman olduğu gibi e-Okul sistemi üzerinden veya kayıtlı oldukları okul müdürlükleri aracılığıyla takip edebilecekler.

Adım Adım LGS Başvuru İşlemleri:

E-Okul Girişi: e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne öğrenci bilgileri ile giriş yapın.

"Sınav ve Nakil İşlemleri" başlığı altındaki "Merkezi Sınav Başvuru İşlemleri" ekranına gidin.

Kişisel ve okul bilgilerini kontrol edin, varsa hataları okul müdürlüğünüze bildirin.

Başvuru formunu elektronik ortamda doldurup onaylayın.

Başvurunuzun okul müdürlüğü tarafından onaylandığından emin olun