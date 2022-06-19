ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıkladı: YKS'nin tüm oturumları başarıyla tamamlanmıştır







"TÜM OTURUMLAR BAŞARIYLA TAMAMLANDI"

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tüm oturumlarının başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Aygün, sosyal medya hesabından YKS'ye ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bu hafta sonu üç oturum halinde 208 sınav merkezinde gerçekleştirdiğimiz 2022-YKS'nin tüm oturumları başarıyla tamamlanmıştır. Böyle büyük bir organizasyonun sorunsuz gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.



