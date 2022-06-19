ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıkladı: YKS'nin tüm oturumları başarıyla tamamlanmıştır

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üçüncü ve son oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) tamamlandı.
Üniversite adayları, YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ni (TYT) dün, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) sorularını bugün yanıtladı.
Son oturum olan ve saat 15.45'te başlayan YDT, 120 dakika sürdü.
Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılan sınavda toplam 80 soru yer aldı.
SONUÇLAR 20 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK
Nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında vatandaşlık numarası, fotoğraf bulunmayan adaylar için il/ilçe nüfus müdürlükleri bugün de açık bulunduruldu.
ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak.
"TÜM OTURUMLAR BAŞARIYLA TAMAMLANDI"
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tüm oturumlarının başarıyla tamamlandığını bildirdi.
Aygün, sosyal medya hesabından YKS'ye ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, "Bu hafta sonu üç oturum halinde 208 sınav merkezinde gerçekleştirdiğimiz 2022-YKS'nin tüm oturumları başarıyla tamamlanmıştır. Böyle büyük bir organizasyonun sorunsuz gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.