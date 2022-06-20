LGS puanına göre liseler! 2022 LGS yüzdelik dilimleri nasıl olur, açıklandı mı? meb.gov.tr LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS sonuçları için geri sayım sürüyor. 2022 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Milyonlarca öğrencinin giriş yaptığı LGS'nin tamamlanmasının ardından gözler LGS sonuçlarına çevrildi. meb.gov.tr LGS sonuçları açıklandı mı sorusu gündem oldu. Sınavda kaç puan aldığını merak eden vatandaşlar, 2022 LGS sonuçları hakkında sorgulama yapıyor. Peki; meb.gov.tr 2022 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
2022 LGS sınav sonuçları henüz açıklanmadı. MEB takvimine göre, LGS sonuçları 30 Haziran 2022 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde açıklanacak.
Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2022 LGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı.
LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ AÇIKLANDI MI?
2022 LGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadığı için illere göre liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri de henüz belli olmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.