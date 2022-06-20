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    • Haberler
    • 21.06.2022 13:42
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    • 21.06.2022 13:42
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    LGS puanına göre liseler! 2022 LGS yüzdelik dilimleri nasıl olur, açıklandı mı? meb.gov.tr LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

    LGS sonuçları açıklandı mı? 2022 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? meb.gov.tr LGS sonuçları arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. İyi bir liseye yerleşmek için hayaller kuran öğrenciler, LGS sınavına giriş yaptı. Milyonlarca öğrencinin giriş yaptığı sınavın ardından 2022 LGS sonuçları araştırılmaya başlandı. Peki; 2022 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler!

    meb.gov.tr LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

    LGS sonuçları için geri sayım sürüyor. 2022 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Milyonlarca öğrencinin giriş yaptığı LGS'nin tamamlanmasının ardından gözler LGS sonuçlarına çevrildi. meb.gov.tr LGS sonuçları açıklandı mı sorusu gündem oldu. Sınavda kaç puan aldığını merak eden vatandaşlar, 2022 LGS sonuçları hakkında sorgulama yapıyor. Peki; meb.gov.tr 2022 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

    LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    2022 LGS sınav sonuçları henüz açıklanmadı. MEB takvimine göre, LGS sonuçları 30 Haziran 2022 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde açıklanacak.

    Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

    LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    2022 LGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı.

    LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ AÇIKLANDI MI?

    2022 LGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadığı için illere göre liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri de henüz belli olmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

        LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

        LGS'ye katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacak.

        a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

        b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

        c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

        ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.

        d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

        e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2'de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

        f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.

        g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

        ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.

        h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

        ı. Oturumlardan herhangi birine katılmayan ya da herhangi bir oturumda sınavı iptal edilen öğrenciler için MSP hesaplanmaz.
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        Balkan Ninnisi
        Haberler Haberler LGS puanına göre liseler! 2022 LGS yüzdelik dilimleri nasıl olur, açıklandı mı? meb.gov.tr LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
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