19 Haziran AYT sorular ve cevapları! AYT Matematik, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri soruları! Aslı'nın 4 GB telefon...

Üniversite sınavının son oturumu AYT bugün itibariyle gerçekleşti. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında AYT soruları ve cevapları yer alıyor. Peki, AYT soruları ve cevapları neler? AYT soruları açıklandı mı? İşte sosyal emdyada gündmem olan o sorular...
AYT'DE GÜNDEM OLAN VE AKILLARDA KALAN SORULAR
AYT soruları ve cevapları öğrenciler tarafından araştırılıyor. Üniversite öğrenci adaylarının paylaştıkları tweetler ve akıllarda kalan o sorular aşağıda yer alıyor.
-Aslı'nın 4 GB telefon hafızası sorusu
-Hz. Yusuf sorusu
-EKOK sorusu
-Tencere kapak sorusu
-Ayşe'nin kesmeyen makası sorusu
-Trigonometri sorusu
"Şurama batana özlem demeselerdi bıçak derdim" dizeleri kime ait sorusu
Cevaplar:
Trigonometri sorusunun cevabı:
Cevap : Sin2x olacak.