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YKS başvurusu ne zaman, saat kaçta bitiyor? ÖSYM AYT TYT geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL olacak? YKS geç başvuru ne zaman 2024?

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için YKS başvuru süreci hızla ilerliyor. ÖSYM üzerinden gerçekleştirilen işlemler, adayların üniversiteye giriş için önemli bir adımı oluşturuyor. YKS başvuruları bugün sona erdi. Peki, YKS geç başvuru ne zaman 2024? ÖSYM AYT TYT geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL olacak? İşte merak edilenler!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Şubat 2024, 11:26 Güncelleme 26 Şubat 2024, 12:31
YKS başvurusu ne zaman, saat kaçta bitiyor? ÖSYM AYT TYT geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL olacak? YKS geç başvuru ne zaman 2024?

YKS'ye katılmak isteyen adaylar için geç başvuru süreci de belirlendi. Geç başvuru işlemleri, 5 Mart 2024 Salı günü başlayacak ve 7 Mart 2024 Perşembe günü sona erecek.

YKS BAŞVURU NE ZAMAN BİTİYOR?

ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimine göre YKS başvuru işlemleri 1 Şubat 2024 Perşembe günü başlamıştı. İşlemler 26 Şubat 2024 Pazartesi yani bugün sona erecek.

YKS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?
YKS geçiş başvurusu 5 Mart ile 7 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
YKS başvuru ücreti belli oldu. TYT sınav ücreti 295 Lira, AYT sınav ücreti 295 Lira, YDT sınav ücreti 295 lira olarak belirlendi. TYT, AYT ve YDT'nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 885 Lira başvuru ücreti yatıracak.

Geçen yıl YKS'de sadece TYT'ye girecek adaylar 115 Lira, TYT, AYT ve YDT'nin toplamına girmek isteyen adaylar ise 345 Lira başvuru ücreti alıyordu.

Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak 5-7 Mart 2024 tarihlerinde ödenecek.

YKS NE ZAMAN? TYT, AYT NE ZAMAN?

YKS TYT sonuçta 8 Haziran 2024'de, AYT ve YDT kayıtları ise 9 Haziran 2024'de düzenlendi.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. YKS sonuçları 17 Temmuz 2024 Çarşamba günü açıklanacak.

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formu başvuru süresi içerisinde, ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuzların ve satışı yapılmayacaktır.

Aday başvurularını, 1 Şubat 2024 tarihinde ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Başvurusu'ndan yapabileceksiniz.

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