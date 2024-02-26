YKS başvurusu ne zaman, saat kaçta bitiyor? ÖSYM AYT TYT geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL olacak? YKS geç başvuru ne zaman 2024?

YKS'ye katılmak isteyen adaylar için geç başvuru süreci de belirlendi. Geç başvuru işlemleri, 5 Mart 2024 Salı günü başlayacak ve 7 Mart 2024 Perşembe günü sona erecek.

YKS BAŞVURU NE ZAMAN BİTİYOR? ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimine göre YKS başvuru işlemleri 1 Şubat 2024 Perşembe günü başlamıştı. İşlemler 26 Şubat 2024 Pazartesi yani bugün sona erecek.