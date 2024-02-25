MEB’den akşam üstü kararı çıktı! Ve 4 gün okul 3 gün tatil konusu netleşti! Anaokulu, 1. sınıf hariç 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12’ler...

Bu durumda, öğrenciler hafta sonu ile birlikte toplamda 9 gün tatil yapacaklar. Bazı kesimler ara tatilin bayram haftasına denk gelmesi nedeniyle tatilin iptal edilmesi gerektiğini savunurken, diğerleri ise bu tatilin devam etmesi gerektiğini dile getiriyor.

Ramazan Bayramı'nın birinci günü Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre 21 Nisan Cuma gününe denk geliyor. Üç gün sürecek olan Ramazan Bayramı'nın son günü ise 23 Nisan Pazar günü kutlanacak.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, yaptığı açıklamada, ara tatilin kaldırılmayacağını belirtti ancak bu konuda yapılan değerlendirmelerin devam ettiğini vurguladı. Tekin, Türkiye'nin farklı iklimlerinin olduğunu ve ara tatillerin buna göre revize edilebileceğini ifade etti.

Sonuç olarak, ikinci ara tatilin Ramazan Bayramı'na denk gelmesi sebebiyle tartışmalı bir konu olarak gündemde yer almaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı son değerlendirmelerle birlikte bu konuda net bir kararın alınması bekleniyor.