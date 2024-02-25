MEB’den akşam üstü kararı çıktı! Ve 4 gün okul 3 gün tatil konusu netleşti! Anaokulu, 1. sınıf hariç 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12’ler...

Ramazan Bayramı'nın birinci günü Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre 21 Nisan Cuma gününe denk geliyor. Üç gün sürecek olan Ramazan Bayramı'nın son günü ise 23 Nisan Pazar günü kutlanacak.
Bu durumda, öğrenciler hafta sonu ile birlikte toplamda 9 gün tatil yapacaklar. Bazı kesimler ara tatilin bayram haftasına denk gelmesi nedeniyle tatilin iptal edilmesi gerektiğini savunurken, diğerleri ise bu tatilin devam etmesi gerektiğini dile getiriyor.
Milli Eğitim Bakanı Tekin, yaptığı açıklamada, ara tatilin kaldırılmayacağını belirtti ancak bu konuda yapılan değerlendirmelerin devam ettiğini vurguladı. Tekin, Türkiye'nin farklı iklimlerinin olduğunu ve ara tatillerin buna göre revize edilebileceğini ifade etti.
Sonuç olarak, ikinci ara tatilin Ramazan Bayramı'na denk gelmesi sebebiyle tartışmalı bir konu olarak gündemde yer almaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı son değerlendirmelerle birlikte bu konuda net bir kararın alınması bekleniyor.
31 Mart Yerel Seçimleri Okullarda Tatil Getirecek
31 Mart tarihi, öğrenciler için heyecanla beklenen bir tatil habercisi olarak karşımıza çıkıyor. Yerel seçimlerin gerçekleşeceği bu gün, okullarda oy verme işlemleri için sandıklar kurulacak ve öğrenciler hafta sonu ile birleşerek üç günlük bir tatilin keyfini sürecekler.
Ancak, seçim sürecinin uzun sürmesi bekleniyor ve bu durum okulların akşam saatlerine kadar seçim faaliyetlerine ev sahipliği yapmasını gerektirecek. Bu durum özellikle öğrencilerin ve öğretmenlerin günlük rutinlerini etkileyecek.
Öğretmenler de seçim sürecinde önemli bir rol üstlenecekler. Cumartesi ve pazar günleri seçim çalışmalarında görev alacak olan öğretmenler, bu süreçte yoğun bir tempo içinde çalışacaklar ve yorulacaklar. Ancak, 1 Nisan Pazartesi günü seçimlerin ardından okullar eğitim-öğretime hazırlanacak ve 2 Nisan Salı günü öğrenciler ile öğretmenler ders başı yapacaklar.