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Ders saatleri değişti mi? 9 Eylül Pazartesi okullar saat kaçta açılacak? 2024-2025 eğitim yılında okul saatleri kısaldı mı?

İstanbul’da 2024-2025 eğitim-öğretim yılı, 9 Eylül Pazartesi günü resmen başlıyor. İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, ilk gün öğrenciler ders başı yapacak ancak trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla okul giriş saatleri değiştirildi.

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Giriş Tarihi 05 Eylül 2024, 13:28 Güncelleme Tarihi05 Eylül 2024, 13:28
Ders saatleri değişti mi? 9 Eylül Pazartesi okullar saat kaçta açılacak? 2024-2025 eğitim yılında okul saatleri kısaldı mı?

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İstanbul Valiliği, yeni eğitim-öğretim yılının ilk günü için bazı önlemler aldı. Megakentte trafikte yoğunluk yaşanmaması için ilk gün eğitim saatleri değiştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre 9 Eylül Pazartesi günü eğitim saat 10.00'da başlayacak. İlk gün eğitim saat 15.00'te sona erecek.



İstanbul Valiliği'nden karara ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2024 - 2025 Eğitim öğretim yılı, 09.09.2024 Pazartesi günü başlayacak. İstanbul'da resmi ve özel okullarımızda 2 bin 685 öğrencimiz eğitim öğretime başlayacak olup bu öğrencilerimizden 715 bin 835'i ilk kez yeni okullarında eğitim - öğretime başlayacaklardır.



Okulların açılmasıyla birlikte 16 bini aşkın öğrenci servisi trafiğe çıkacaktır. Servis araçları ve velilerimizin ilk günlerde yaratacağı sirkülasyonun, şehir trafiğinde yoğunluk yaşanmasına sebep olacağı değerlendirilmektedir.



Bu nedenle İstanbul'daki tüm okullarda okulların açılacağı 09.09.2024 Pazartesi günü eğitim öğretimin 10.00 ile 15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir."

2024-2025 eğitim yılında okul saatleri kısaldı mı?

Ders saatleri sadece okulun ilk günü için değiştirildi. 10 Eylül Salı günü ders saatleri normal düzende devam edecek.

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