Ders saatleri değişti mi? 9 Eylül Pazartesi okullar saat kaçta açılacak? 2024-2025 eğitim yılında okul saatleri kısaldı mı?

İstanbul Valiliği , yeni eğitim-öğretim yılının ilk günü için bazı önlemler aldı. Megakentte trafikte yoğunluk yaşanmaması için ilk gün eğitim saatleri değiştirildi.





İstanbul Valiliği'nden karara ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"2024 - 2025 Eğitim öğretim yılı, 09.09.2024 Pazartesi günü başlayacak. İstanbul'da resmi ve özel okullarımızda 2 bin 685 öğrencimiz eğitim öğretime başlayacak olup bu öğrencilerimizden 715 bin 835'i ilk kez yeni okullarında eğitim - öğretime başlayacaklardır.