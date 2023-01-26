2022 KPSS branş sıralamaları hakkında araştırmalar hızlandı. ÖSYM'den yapılan son dakika açıklaması ile 2022 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2022-KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları güncellendiği ve ÖSYM (AİS) Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtıldığı ifade edildi. Peki, 2022 KPSS branş sıralamalarına nasıl bakılır? İşte detaylar...
2022 KPSS BRANŞ SIRALAMASI GÜNCELLENDİ
2022 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2022-KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları güncellenmiş olup ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtılmıştır. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle güncellenmiş branş bazında sıralamalarını öğrenebilecektir.
BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR NEDİR?
ÖSYM'den yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. "