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    • Eğitim
    • 26.01.2023 11:31
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    • 26.01.2023 11:31
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    KPSS branş bazında sıralamalar güncellendi! Branş sıralamasına nasıl bakılır? ÖSYM AİS KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim SORGULAMA EKRANI

    2022 KPSS branş sıralamaları hakkında araştırmalar hızlandı. ÖSYM'den yapılan son dakika açıklaması ile 2022 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2022-KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları güncellendiği ve ÖSYM (AİS) Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtıldığı ifade edildi. Peki, 2022 KPSS branş sıralamalarına nasıl bakılır? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    2022 KPSS branş bazında sıralamalar güncellendi!

    2022 KPSS branş sıralamaları hakkında araştırmalar hızlandı. ÖSYM'den yapılan son dakika açıklaması ile 2022 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2022-KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları güncellendiği ve ÖSYM (AİS) Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtıldığı ifade edildi. Peki, 2022 KPSS branş sıralamalarına nasıl bakılır? İşte detaylar...

    2022 KPSS BRANŞ SIRALAMASI GÜNCELLENDİ

    2022 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2022-KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları güncellenmiş olup ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtılmıştır. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle güncellenmiş branş bazında sıralamalarını öğrenebilecektir.

    KPSS 2022 BRANŞ SIRALAMASI SORGULAMA EKRANI

    BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR NEDİR?

    ÖSYM'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

    "Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. "

        "Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS ve e-Okul sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır..

        "MEB tarafından gerçekleştirilen öğretmen alımlarında KPSS P10, P120 ve P121 puan türleri kullanılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenliğe atanacakların sıralamaları; alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim programları, mezun oldukları yıllar ve öncelikleri, TTK kararlarına göre kontrol edilerek, adayların alan bazındaki başvuruları esas alınarak belirlenmektedir. Bu nedenle öğretmen adaylarının branş bazında sıralama bilgilerini kontrol ederken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.".
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        Haberler Eğitim KPSS branş bazında sıralamalar güncellendi! Branş sıralamasına nasıl bakılır? ÖSYM AİS KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim SORGULAMA EKRANI
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