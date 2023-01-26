Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler sınav sonuçlarına ve cevap anahtarına çevrildi. Peki TÖDER sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 TÖDER deneme sınavı cevap anahtarı yayımlandı mı? İşte detaylar...
TÖDER SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TÖDER tarafından gerçekleştirilen YKS deneme sınavının sonuçlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
http://toderyks.ertem.com.tr/
TÖDER 2023 YKS DENEME SINAVI TARİHLERİ
24-25 -26 Mart 2023 (Cuma–Cumartesi-Pazar)
21-22- 23- 24 Mayıs 2023 (Pazar- Pazartesi–Salı- Çarşamba)