Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler sınav sonuçlarına ve cevap anahtarına çevrildi. Peki TÖDER sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 TÖDER deneme sınavı cevap anahtarı yayımlandı mı? İşte detaylar...