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    • Eğitim
    • 26.01.2023 13:00
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    • 26.01.2023 13:00
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    TÖDER sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 TÖDER deneme sınavı cevap anahtarı yayımlandı mı?

    Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler sınav sonuçlarına ve cevap anahtarına çevrildi. Peki TÖDER sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 TÖDER deneme sınavı cevap anahtarı yayımlandı mı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    TÖDER sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler sınav sonuçlarına ve cevap anahtarına çevrildi. Peki TÖDER sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 TÖDER deneme sınavı cevap anahtarı yayımlandı mı? İşte detaylar...

    TÖDER SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    TÖDER tarafından gerçekleştirilen YKS deneme sınavının sonuçlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

    http://toderyks.ertem.com.tr/

    TÖDER 2023 YKS DENEME SINAVI TARİHLERİ

    24-25 -26 Mart 2023 (Cuma–Cumartesi-Pazar)

    21-22- 23- 24 Mayıs 2023 (Pazar- Pazartesi–Salı- Çarşamba)
        Büyükşehir’in tarlada izi var
        Haberler Eğitim TÖDER sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 TÖDER deneme sınavı cevap anahtarı yayımlandı mı?
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