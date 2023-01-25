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    • Haberler
    • 25.01.2023 09:07
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    • 25.01.2023 09:07
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    MEB PYBS Bursluluk parası bugün YATTI MI? 2023 İOKBS bursuna zam geldi mi, hangi gün yatacak? 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 sınıf ÖDEME TAKVİMİ!

    Bursluluk parası hakkında aramalar hız kazandı. Sabah saatlerinden itibaren '2023 İOKBS bursu ne zaman yatacak, yattı mı?' sorusu araştırılmaya başlandı. Bursu almaya hak kazanan öğrenciler Ocak ayı İOKBS burs ödemelerinin ne zaman yatacağını merak ediyor. Peki MEB'den duyuru var mı? 2023 İOKBS bursuna zam geldi mi, hangi gün yatacak? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    MEB PYBS Bursluluk parası bugün YATTI MI 2023?

    Gündemde en çok araştırılan konular arasında bursluluk ödemeleri yer alıyor. 2023 PYBS bursunun yatmasını bekleyenler PYBS yattı mı? sorusunun cevabını merak ediyor. PYBS, Devlet parasız yatılılık bursu ilköğretim ve lise öğrencilerine verilen bir burs çeşididir. Peki, Bursluluk parası yattı mı? PYBS (İOKBS) paraları ne zaman yatacak? 2023 İOKBS burs ücreti kaç TL oldu? İşte merak edilenler!

    2023 OCAK İOKBS BURSU NE ZAMAN YATACAK?

    Hemen şunu belirtelim ki, kesin olarak ödeme takvimi henüz açıklanmasa da, ocak ayı İOKBS burs paralarının 25 Ocak'a kadar hesaplara yatırılması bekleniyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiği takdirde takvim.com.tr'de olacak.

    İOKBS BURSUNA ZAM GELDİ Mİ?

    2023 yılı İOKBS burs ücreti henüz açıklanmadı. Geçen yıl yüzde 40 artış ile 663 TL olarak ödenen İOKBS bursuna bu yıl yapılacak zam oranı açıklandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

        YÜZDE 30 ZAM GELİRSE NE OLUR?

        Yeni yılda geçerli olacak burs ücretine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmasa da, memur ve emekli maaşına yapılan yüzde 30 zam oranı göz önünde bulundurulduğunda yeni ücretin 860 TL'ye çıkması bekleniyor.



        Geçtiğimiz yıllarda burs ücretleri ise şu şekildeydi;

        2021 yılı (Ocak-Haziran arası) aylık burs ücreti: 329,91 TL

        2021 yılı (Temmuz-Aralık) aylık burs ücreti: 358,10 TL

        2022 yılı (Ocak-Haziran arası) aylık burs ücreti: 468,54 TL

        2022 yılı (Temmuz-Aralık) aylık burs ücreti: 663,87 TL



        İOKBS BURSLULUK SINAVINA KİMLER KATILABİLİR?

        a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

        b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

        c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak,

        ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak,

        d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2021 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2022 Mali Yılı için tespit edilen 18.160,00 (onsekizbinyüzaltmış) TL'yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2021 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

        Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler hariç, ailenin fert başına düşen geliri bu rakamı geçen öğrencilerin İOKBS başvuruları, kontenjan durumlarına bakılmaksızın kabul edilmeyecektir.
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        Haberler Haberler MEB PYBS Bursluluk parası bugün YATTI MI? 2023 İOKBS bursuna zam geldi mi, hangi gün yatacak? 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 sınıf ÖDEME TAKVİMİ!
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