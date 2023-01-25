MEB PYBS Bursluluk parası bugün YATTI MI? 2023 İOKBS bursuna zam geldi mi, hangi gün yatacak? 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 sınıf ÖDEME TAKVİMİ!

Gündemde en çok araştırılan konular arasında bursluluk ödemeleri yer alıyor. 2023 PYBS bursunun yatmasını bekleyenler PYBS yattı mı? sorusunun cevabını merak ediyor. PYBS, Devlet parasız yatılılık bursu ilköğretim ve lise öğrencilerine verilen bir burs çeşididir. Peki, Bursluluk parası yattı mı? PYBS (İOKBS) paraları ne zaman yatacak? 2023 İOKBS burs ücreti kaç TL oldu? İşte merak edilenler!
2023 OCAK İOKBS BURSU NE ZAMAN YATACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, kesin olarak ödeme takvimi henüz açıklanmasa da, ocak ayı İOKBS burs paralarının 25 Ocak'a kadar hesaplara yatırılması bekleniyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiği takdirde takvim.com.tr'de olacak.
İOKBS BURSUNA ZAM GELDİ Mİ?
2023 yılı İOKBS burs ücreti henüz açıklanmadı. Geçen yıl yüzde 40 artış ile 663 TL olarak ödenen İOKBS bursuna bu yıl yapılacak zam oranı açıklandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.