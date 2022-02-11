ÖSYM AİS giriş: YKS başvuru nasıl yapılır? 2022 YKS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

YKS OTURUMLARI NE ZAMAN?

2022 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin '2022 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi' açıklandı. Adaylar takvime ÖSYM'nin internet adresinden erişilebilir. 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihi belli oldu. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre Temel Yeterlilik Testi 18 Haziran, Alan Yeterlilik ve ve Yabancı Dil Testleri 19 Haziran'da yapılacak.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

2021 yılında YKS sınavında her bir oturum için başvuru ücreti 90 TL olarak duyurulmuştu. YKS başvuru kılavuzu yayımlandığında, sınav ücreti de netlik kazanmış olacak.