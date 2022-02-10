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    • 11.02.2022 00:09
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    Okullara kar tatili! Haberler peş peşe geldi: İşte 11 Şubat eğitime ara verilen iller

    Son dakika kar tatili olan iller... Yurt genelinde etkili olan yağan kar yağışı eğitimi olumsuz etkiledi. Birçok ilde kar yağışı sebebiyle okullar tatil edildi. Valilikler yüz yüze eğitim ile hamile ve engelli vatandaşlara idari tatil kararlarını peş peşe duyurdu. İşte eğitime ara verilen o iller...

    takvim.com.tr
    Okullara kar tatili!

    Yurt genelinde etkili olan yağan kar yağışı eğitimi olumsuz etkiledi.

    Olumsuz hava koşulları sebebiyle birçok ilde okullar tatil edildi. İşte 11 Şubat okulların tatil edildiği iller...

    AĞRI'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ
    Ağrı'da olumsuz hava koşulları yüzünden il merkezi ve 3 ilçedeki tüm okullarda yarın eğitime ara verildi.

    Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle il merkezinin yanı sıra Eleşkirt, Hamur ve Taşlıçay ilçelerindeki tüm okullar ile bağlı köy okullarında 11 Şubat Cuma günü okullar tatil edildi.

    Kent merkezi ve söz konusu ilçelerde yer alan kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak.

    AKSARAY'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ
    Aksaray'da buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

    Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı taşımalı eğitim kapsamındaki bütün okullarda eğitime 11 Şubat günü ara verildiği belirtildi.

        Açıklamada, engelli ve hamile olup merkez ve ilçe köylerinden merkez veya ilçeye gelen kamu kurumlarındaki personellerin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

        ERZİNCAN'DA OKULLAR TATİLDİ
        Erzincan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 ilçedeki tüm okullarda yarın eğitime ara verildi.



        Erzincan Valisi Mehmet Makas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tercan, Çayırlı ve Otlukbeli ilçelerinde eğitime bir gün ara verildiğini belirtti.

        Makas, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        "Olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Şubat Cuma günü Tercan, Çayırlı ve Otlukbeli ilçelerimizdeki tüm okullarımızda eğitim öğretime 1 gün ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu çalışanlarımızın idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir."

        HAKKARİ'DA EĞİTİME ARA VERİLDİ
        Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ile Yüksekova ilçesinde yarın taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

        Hakkari Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle Valiliğimiz kararıyla Hakkari merkez ve Yüksekova ilçemizde 11 Şubat 2022 Cuma günü TAŞIMALI eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

        KAYSERİ'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ
        Kayseri'de kar yağışı nedeniyle 3 ilçede okullar tatil edildi.

        Kayseri'de etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sonrasında oluşan olumsuz hava koşulları nedeniyle Yahyalı, Hacılar ve İncesu ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi. 3 ilçede hamile ve engelli vatandaşlar da izinli sayılacak.

        KARAMAN'DA EĞİTİME ARA
        Karaman'da don ve buzlanma nedeniyle merkez ve merkeze bağlı okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, don ve buzlanmanın kent genelinde etkili olduğu belirtildi. Bu nedenle merkez ve merkeze bağlı okullarda 11 Şubat Cuma eğitime ara verildiği belirtildi.



        Açıklamada, Halk Eğitim Merkezi ile rehabilitasyon merkezlerinin de tatil edildiği, engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı ifade edildi.

            NİĞDE'DE EĞİTİME ARA
            Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

            Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin, Vali Yardımcısı Cemil Kılınç başkanlığında olağanüstü toplandığı belirtildi.

            Toplantıda, devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile çalışanlar ile engelli personelin 11 Şubat Cuma günü idari izinli sayılmalarına karar verildiği kaydedilen açıklamada, resmi ve özel bütün eğitim kurumları, kreş ve gündüz bakımevlerinde de eğitime ara verilmesinin kararlaştırıldığı bilgisi paylaşıldı.


            Açıklamada, 6 yaşından küçük çocuğu olan kadın kamu çalışanları ile kronik rahatsızlığı bulunan kamu personelinin de belirtilen tarihte idari izinli sayılacağı ifade edildi.

            VAN'DA EĞİTİME ARA VERİLDİ
            Van'ın Başkale ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

            Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, 11 Şubat Cuma ilçe genelindeki ilk ve orta dereceli tüm eğitim öğretim kurumlarının yoğun kar ve tipi nedeniyle tatil edildiği bildirildi.

            Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

            KONYA'NIN 15 İLÇESİNDE KAR NEDENİYLE UZAKTAN EĞİTİM YAPILACAK
            Konya'da etkili olan kar, don ve buzlanma nedeniyle 15 ilçede yarın yüz yüze eğitime ara verildiği bildirildi.

            Hıfzıssıhha kurulları kararınca Emirgazi, Güneysınır, Karapınar, Derbent, Yunak, Derebucak, Hüyük, Taşkent, Doğanhisar, Bozkır, Sarayönü, Ereğli, Hadim, Halkapınar ve Beyşehir ilçelerinde yoğun kar yağışı, don ve buzlanma nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda 11 Şubat Cuma günü yüz yüze eğitime ara verildi.

            Bu ilçelerde okulların uzaktan eğitim yapacağı bildirildi.

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            Haberler Yaşam Okullara kar tatili! Haberler peş peşe geldi: İşte 11 Şubat eğitime ara verilen iller
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