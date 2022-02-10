Okullara kar tatili! Haberler peş peşe geldi: İşte 11 Şubat eğitime ara verilen iller

NİĞDE'DE EĞİTİME ARA

Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin, Vali Yardımcısı Cemil Kılınç başkanlığında olağanüstü toplandığı belirtildi.



Toplantıda, devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile çalışanlar ile engelli personelin 11 Şubat Cuma günü idari izinli sayılmalarına karar verildiği kaydedilen açıklamada, resmi ve özel bütün eğitim kurumları, kreş ve gündüz bakımevlerinde de eğitime ara verilmesinin kararlaştırıldığı bilgisi paylaşıldı.





Açıklamada, 6 yaşından küçük çocuğu olan kadın kamu çalışanları ile kronik rahatsızlığı bulunan kamu personelinin de belirtilen tarihte idari izinli sayılacağı ifade edildi.

VAN'DA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Van'ın Başkale ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.



Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, 11 Şubat Cuma ilçe genelindeki ilk ve orta dereceli tüm eğitim öğretim kurumlarının yoğun kar ve tipi nedeniyle tatil edildiği bildirildi.



Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

KONYA'NIN 15 İLÇESİNDE KAR NEDENİYLE UZAKTAN EĞİTİM YAPILACAK

Konya'da etkili olan kar, don ve buzlanma nedeniyle 15 ilçede yarın yüz yüze eğitime ara verildiği bildirildi.

Hıfzıssıhha kurulları kararınca Emirgazi, Güneysınır, Karapınar, Derbent, Yunak, Derebucak, Hüyük, Taşkent, Doğanhisar, Bozkır, Sarayönü, Ereğli, Hadim, Halkapınar ve Beyşehir ilçelerinde yoğun kar yağışı, don ve buzlanma nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda 11 Şubat Cuma günü yüz yüze eğitime ara verildi.

Bu ilçelerde okulların uzaktan eğitim yapacağı bildirildi.