Okullara kar tatili! Haberler peş peşe geldi: İşte 11 Şubat eğitime ara verilen iller

Yurt genelinde etkili olan yağan kar yağışı eğitimi olumsuz etkiledi.
Olumsuz hava koşulları sebebiyle birçok ilde okullar tatil edildi. İşte 11 Şubat okulların tatil edildiği iller...
AĞRI'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ
Ağrı'da olumsuz hava koşulları yüzünden il merkezi ve 3 ilçedeki tüm okullarda yarın eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle il merkezinin yanı sıra Eleşkirt, Hamur ve Taşlıçay ilçelerindeki tüm okullar ile bağlı köy okullarında 11 Şubat Cuma günü okullar tatil edildi.
Kent merkezi ve söz konusu ilçelerde yer alan kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak.
AKSARAY'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ
Aksaray'da buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı taşımalı eğitim kapsamındaki bütün okullarda eğitime 11 Şubat günü ara verildiği belirtildi.