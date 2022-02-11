TYT AYT sınav ücreti 2022 ne kadar, kaç TL? YKS başvuru ücreti hangi bankalara yatırılacak?

TYT AYT SINAV ÜCRETİ 2022 NE KADAR, KAÇ TL?

2021 yılında YKS sınavında her bir oturum için başvuru ücreti 90 TL olarak duyurulmuştu. YKS başvuru kılavuzu yayımlandığında, sınav ücreti ve ücretlerin hangi bankalara yatırılacağı da belli olacak.

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 18-19 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları 11 Şubat'ta başlıyor. Başvurular, 7 Mart'a kadar devam edecek.