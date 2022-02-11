YKS Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bu yıl 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları bugün başlıyor. Sınava katılım sağlayacak olan milyonlarca kişi başvuru ücreti ve ücretin hangi bankaya yatırılacağını araştırıyor. Peki, TYT AYT sınav ücreti 2022 ne kadar, kaç TL? YKS başvuru ücreti hangi bankalara yatırılacak? İşte detaylar...
TYT AYT SINAV ÜCRETİ 2022 NE KADAR, KAÇ TL?
2021 yılında YKS sınavında her bir oturum için başvuru ücreti 90 TL olarak duyurulmuştu. YKS başvuru kılavuzu yayımlandığında, sınav ücreti ve ücretlerin hangi bankalara yatırılacağı da belli olacak.
YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 18-19 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları 11 Şubat'ta başlıyor. Başvurular, 7 Mart'a kadar devam edecek.
YKS BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM AİS mobil uygulamasından veya ÖSYM'nin (https://ais.osym.gov.tr) internet adresinden kayıt ve başvuru işlemlerini yapabilecek.
Yeni kimlik kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, ÖSYM'nin sitesinde yer alan 'e-Devlet ile Kayıt Ol' seçeneğine tıklayarak tüm işlemlerini gerçekleştirebilecek. Adaylar, sisteme kaydolduktan sonra, 'Yeni Başvuru Yap' seçeneğiyle başvuru işlemlerini başlatabilecek. Sınava girişte HES kodu zorunlu olduğundan adayların, HES kodunu başvurudan önce edinmiş olması gerekiyor.
Ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında olanlar veya bir ortaöğretim kurumundan mezun olanlar sınava başvurabilirler.
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, bireysel olarak internet aracılığıyla https://ais.osym.gov.tr adresinden başvuru yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya tanımlanmış başvuru merkezlerinin birinden yapacaklardır.
YKS'ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzda belirtiler bankalardan herhangi birine veya ÖSYM'nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.