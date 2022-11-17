Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 17.11.2022 11:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.11.2022 11:10
    ABONE OL

    ÖSYM Adalet Bakanlığı sınavı ne zaman yapılacak? Adalet Bakanlığı sınav giriş belgesi SORGULAMA!

    Adalet Bakanlığı sınavlarında Adli Yargı, Avukat, İdari Yargı sınav tarihleri belli oldu. Aynı zamanda Adalet Bakanlığı sınav giriş yerleri belgeleri de açıklandı. Peki, ÖSYM Adalet Bakanlığı sınavı ne zaman yapılacak? Adalet Bakanlığı sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Adalet Bakanlığı sınav giriş belgesi SORGULAMA!

    Adalet Bakanlığı sınavı hakkında aramalar hız kazandı. ÖSYM tarafından Adalet Bakanlığı (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) Sınavlarının Sınava Giriş Belgeleri erişime açıldı. Peki, ÖSYM Adalet Bakanlığı sınavı ne zaman yapılacak? Adalet Bakanlığı sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? İşte merak edilenler!



    ADALET BAKANLIĞI SINAV GİRİŞ YERLERİ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

    Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

    SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

    ADALET BAKANLIĞI SINAVLARI NE ZAMAN?

    Adalet Bakanlığı
    2022-Adli Yargı
    2022-Adli Yargı-Avukat
    2022-İdari Yargı

    26 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.

        Adalet Bakanlığı
        2022-Adli Yargı-Avukat
        2022-İdari Yargı

        27 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.



        ADALET BAKANLIĞI SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Adalet Bakanlığı sınav sonuçları 27 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Sağ-sol yok artık milli ve gayri milli var
        Haberler Eğitim ÖSYM Adalet Bakanlığı sınavı ne zaman yapılacak? Adalet Bakanlığı sınav giriş belgesi SORGULAMA!
            SON DAKİKA