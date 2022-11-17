Adalet Bakanlığı sınavı hakkında aramalar hız kazandı. ÖSYM tarafından Adalet Bakanlığı (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) Sınavlarının Sınava Giriş Belgeleri erişime açıldı. Peki, ÖSYM Adalet Bakanlığı sınavı ne zaman yapılacak? Adalet Bakanlığı sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? İşte merak edilenler!