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    • Haberler
    • 17.11.2022 16:26
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    • 17.11.2022 16:26
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    21 KASIM Pazartesi okul var mı, ders işlenecek mi? Okullar ne zaman açılacak? 2. ara tatil ne zaman yapılacak?

    Okullarda 1. dönem ara tatili 14 Kasım tarihine başladı. Tatil döneminin bitmesine az bir zaman kala öğrenciler okulların yeniden açılacağı tarihi ve 2. ara tatilin ne zaman olacağını merak edip araştırıyor. Peki, 21 KASIM Pazartesi okul var mı, ders işlenecek mi? Okullar ne zaman açılacak? 2. ara tatil ne zaman? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    21 KASIM Pazartesi okul var mı, ders işlenecek mi?

    2022-23 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 14 Kasım'da yapılmaya başlandı. Okulların ara tatile girmesinin ardından öğrenciler yeniden okulların açılacağı tarihi internet üzerinden merak edip araştırıyor. Peki, 21 KASIM Pazartesi okul var mı, ders işlenecek mi? Okullar ne zaman açılacak? 2. ara tatil ne zaman?

    OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

    MEB tarafından yayımlanan bilgilere göre, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının tatil takvimi belli oldu.



    Okullarda birinci ara tatil 14-18 Kasım 2022'de tarihinde yapılmaya başladı.

    Buna göre; 18 Kasım'da ara tatilin sona ermesiyle birlikte hafta sonu tatili başlayacak ve 21 Kasım Pazartesi günü okullar açılacak.

        İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

        MEB tarafından yayımlanan bilgilere göre, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ikinci ara tatil tarihi belli oldu.



        Buna göre; Okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.
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