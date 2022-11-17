21 KASIM Pazartesi okul var mı, ders işlenecek mi? Okullar ne zaman açılacak? 2. ara tatil ne zaman yapılacak?

2022-23 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 14 Kasım'da yapılmaya başlandı. Okulların ara tatile girmesinin ardından öğrenciler yeniden okulların açılacağı tarihi internet üzerinden merak edip araştırıyor. Peki, 21 KASIM Pazartesi okul var mı, ders işlenecek mi? Okullar ne zaman açılacak? 2. ara tatil ne zaman?
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
MEB tarafından yayımlanan bilgilere göre, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının tatil takvimi belli oldu.
Okullarda birinci ara tatil 14-18 Kasım 2022'de tarihinde yapılmaya başladı.
Buna göre; 18 Kasım'da ara tatilin sona ermesiyle birlikte hafta sonu tatili başlayacak ve 21 Kasım Pazartesi günü okullar açılacak.