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    • Eğitim
    • 16.11.2022 11:45
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    • 16.11.2022 11:46
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    Açık Lise sınavları online mı, yüz yüze mi olacak? AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak? MEB AÖL 2022-23 sınav takvimi!

    AÖL 1. dönem sınav tarihleri, eğitimini açık lise üzerinden sürdüren öğrencilerin gündeminde yer alıyor. AÖL 1. dönem sınav tarihleri merak edilmeye başlandı. Bu kapsamda merakla araştırılan sorular arasında "Açık lise sınavları ne zaman yapılacak?" sorusu yer alıyor. İşte AÖL 1. dönem sınav tarihleri!

    takvim.com.tr
    AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

    Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kayıt yenileme sürecinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmesiyle birlikte açık lise öğrencileri gözlerini AÖL 1. dönem sınav tarihlerine çevirdi. Peki, AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak? Açık Lise sınavları online mı, yüz yüze mi olacak? MEB AÖL 2022-23 sınav takvimi!

    AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı iş takvimine göre Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları, Aralık ayında gerçekleştirilecek.

    Yayınlanan takvimde sınavın tam günü ve saati duyurulmadı. Kayıt yenileme işlemlerinin sona ermesi sonrası detaylı takvimin ilan edilmesi bekleniyor.

    AÇIK LİSE SINAVLARI KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?

    Açık Lise online sınavları, Açık Öğretim Kurumu Yönetim Bilgi Sistemi (AÖK) üzerinden düzenlenmektedir. Adaylar, öğrenci şifresiyle birlikte sınavlara katılabilir.

    Sınavlarda öğrencilere 20 sorudan oluşan çoktan seçmeli sorular yöneltilirken bu soruların yanıtlanması için 25 dakika sınav süresi verilir.

    Sınav değerlendirme işlemleri 100 puan üzerinden gerçekleştirilir.

        AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Sınav sonuçlarının Ocak ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

        AÖL OTURUMLARI ONLİNE MI OLACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvimde, AÖL 1. dönem sınavlarının online olarak internet üzerinden yapılacağı açıklandı.

        Açık Lise, online sınavlar AÖK Bilgi Yönetimi sistemi üzerinden düzenlenmektedir. Sınavlarda öğrencilere 20 sorudan oluşan çoktan seçmeli sorular yöneltilirken bu soruların yanıtlanması için 25 dakika sınav süresi verilir.

        Sınav değerlendirme işlemleri 100 puan üzerinden gerçekleştirilir.

        AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

        AÖL sınavlarının yapılacağı tarih, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan 2022-2023 eğitim öğretim yılı iş takvimi ile belli oldu.

        Buna göre; Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları, Aralık ayında gerçekleştirilecek.

        Yayınlanan takvimde AÖL sınavlarının yapılacağı net gün ve saat bilgisine yer verilmedi. Detaylı takvimin MEB tarafından kısa süre içerisinde ilan edilmesi bekleniyor
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        Haberler Eğitim Açık Lise sınavları online mı, yüz yüze mi olacak? AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak? MEB AÖL 2022-23 sınav takvimi!
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