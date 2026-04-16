13 Haziran 2026'da yapılacak Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için geri sayım başladı. Sınava iki ay kala öğrenciler son hazırlık sürecine girerken, uzmanlara göre bu dönemde başarıyı belirleyen unsur çalışma süresinden çok doğru strateji oluyor. Sabah'tan Ceyda Karaaslan'ın haberine göre, eksiklerini doğru analiz eden, tekrarlarını planlı yapan ve deneme sınavlarını sistemli şekilde inceleyen öğrenciler son haftalarda netlerini belirgin şekilde artırabiliyor.

SON 2 AYDA STRATEJİ ÖNE ÇIKIYOR Sınava kalan sürede çalışma temposundan çok verim ön plana çıkıyor. Plansız tekrarlar yerine hedef odaklı ilerleyen öğrenciler daha hızlı gelişim sağlıyor. Her ders için ayrı bir çalışma yöntemi belirlemek, bu sürecin en kritik adımı olarak öne çıkıyor. TÜRKÇE: HER GÜN PARAGRAF ÇALIŞMASI Türkçe testinde başarı, okuduğunu doğru anlamaya dayanıyor. Bu nedenle öğrencilerin her gün düzenli paragraf sorusu çözmesi gerekiyor. Uzun metinli sorulara alışmak için süre tutarak deneme yapmak, sınav pratiğini güçlendiriyor. Yanlış yapılan sorularda ise sadece doğru cevaba odaklanmak yerine, hatanın nedenini analiz etmek gerekiyor.