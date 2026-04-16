13 Haziran 2026'da yapılacak Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için geri sayım başladı. Sınava iki ay kala öğrenciler son hazırlık sürecine girerken, uzmanlara göre bu dönemde başarıyı belirleyen unsur çalışma süresinden çok doğru strateji oluyor.
Sabah'tan Ceyda Karaaslan'ın haberine göre, eksiklerini doğru analiz eden, tekrarlarını planlı yapan ve deneme sınavlarını sistemli şekilde inceleyen öğrenciler son haftalarda netlerini belirgin şekilde artırabiliyor.
SON 2 AYDA STRATEJİ ÖNE ÇIKIYOR
Sınava kalan sürede çalışma temposundan çok verim ön plana çıkıyor. Plansız tekrarlar yerine hedef odaklı ilerleyen öğrenciler daha hızlı gelişim sağlıyor.
Her ders için ayrı bir çalışma yöntemi belirlemek, bu sürecin en kritik adımı olarak öne çıkıyor.
TÜRKÇE: HER GÜN PARAGRAF ÇALIŞMASI
Türkçe testinde başarı, okuduğunu doğru anlamaya dayanıyor. Bu nedenle öğrencilerin her gün düzenli paragraf sorusu çözmesi gerekiyor.
Uzun metinli sorulara alışmak için süre tutarak deneme yapmak, sınav pratiğini güçlendiriyor. Yanlış yapılan sorularda ise sadece doğru cevaba odaklanmak yerine, hatanın nedenini analiz etmek gerekiyor.
MATEMATİK: TEMEL OTURMADAN İLERLEME YOK
Matematikte konular tam öğrenilmeden zor sorulara geçmek, en sık yapılan hatalar arasında yer alıyor.
Önce temel kazanımlar kısa tekrarlarla pekiştiriliyor. Ardından yeni nesil sorularla yorum gücü artırılıyor. Çözülemeyen soruların ayrı bir defterde toplanması, aynı hataların tekrar edilmesini engelliyor.
FEN BİLİMLERİ: KAVRAMLAR NET OLMALI
Fen dersinde ezber yerine kavrama dayalı öğrenme öne çıkıyor. Konuların kısa özetlerle çalışılması bilgiyi sadeleştiriyor.
Özellikle grafik ve deney yorumlama sorularına ağırlık verilmesi gerekiyor. Haftada en az bir gün fen tekrarına ayrılması, bilgilerin kalıcılığını destekliyor.
İNKILAP VE DİN: DÜZENLİ TEKRAR ŞART
Bilgi yoğunluğu yüksek olan bu derslerde tekrar belirleyici rol oynuyor.
Kronolojik tablolar, kısa notlar ve kavram kartlarıyla yapılan çalışmalar bilgiyi kalıcı hale getiriyor. Deneme sınavlarında yapılan yanlışların not edilmesi ise eksiklerin hızlıca tamamlanmasını sağlıyor.
İNGİLİZCE: KELİME BİLGİSİ BELİRLEYİCİ
İngilizce testinde başarı büyük ölçüde kelime bilgisine dayanıyor. Günlük kelime tekrarları bu nedenle kritik önem taşıyor.
Okuma parçaları çözmek, hem kelime bilgisini hem de anlama becerisini birlikte geliştiriyor.
DENEME SINAVLARI: ANALİZ BELİRLEYİCİ
Son iki ayda haftada 2-3 deneme çözmek önemli bir avantaj sağlıyor. Ancak asıl fark, deneme sonrası yapılan analizlerle ortaya çıkıyor.
Aynı hataları tekrar etmemek için her yanlışın nedeni net şekilde ortaya konuluyor.
SON DÖNEMDE DENGE VURGUSU
Uzmanlar sınava kısa süre kala aşırı yüklenmenin verimi düşürdüğüne dikkat çekiyor.
Bu nedenle son haftalarda dengeli bir çalışma düzeni oluşturmak başarıyı doğrudan etkiliyor.