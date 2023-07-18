Ordu Üniversitesi bölümleri 2023! Ordu Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

İşletme(Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Matematik

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Moleküler Biyoloji ve Genetik

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Okul Öncesi Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

Peyzaj Mimarlığı

(Ziraat Fakültesi)

Radyo, Televizyon ve Sinema

(Güzel Sanatlar Fakültesi)

Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ)

(Güzel Sanatlar Fakültesi)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(Eğitim Fakültesi)

Sağlık Yönetimi

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Sanat Tarihi

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Sınıf Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

(Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

Sosyoloji

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Tarih

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Tarih (İÖ)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Tıp

(Tıp Fakültesi)

Türk Dili ve Edebiyatı

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Türkçe Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)