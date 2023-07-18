Ordu Üniversitesi bölümleri 2023! Ordu Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

Yüz binlerce adayın heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Üniversite tercih dönemiyle birlikte Ordu Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Adaylar, kendi hedeflerine uygun bölümleri belirlemek için araştırmalara hız verdi. Peki Ordu Üniversitesi bölümleri açıklandı mı? Ordu Üniversitesi taban puanları, kontenjanları belli oldu mu? İşte 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.
ORDU ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ
Bahçe Bitkileri
(Ziraat Fakültesi)
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği
(Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi)
Bitki Koruma
(Ziraat Fakültesi)
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
(Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi)
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
(Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi)
Diş Hekimliği
(Diş Hekimliği Fakültesi)
Fen Bilgisi Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Turizm Fakültesi)
Gıda Mühendisliği
(Ziraat Fakültesi)
Hemşirelik
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
İktisat
(Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
İlahiyat
(İlahiyat Fakültesi)
İlahiyat (M.T.O.K.)
(İlahiyat Fakültesi)
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
İşletme(Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Matematik
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Moleküler Biyoloji ve Genetik
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Okul Öncesi Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
Peyzaj Mimarlığı
(Ziraat Fakültesi)
Radyo, Televizyon ve Sinema
(Güzel Sanatlar Fakültesi)
Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ)
(Güzel Sanatlar Fakültesi)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Eğitim Fakültesi)
Sağlık Yönetimi
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Sanat Tarihi
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Sınıf Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
Sosyoloji
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Tarih
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Tarih (İÖ)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Tıp
(Tıp Fakültesi)
Türk Dili ve Edebiyatı
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Türkçe Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)