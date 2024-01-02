ORTAK SINAV SONUÇLARI 2024! 1. dönem 2. ortak sınavlar açıklandı mı? MEB 6. ve 9. sınıf ortak sınav sonuçları cevap anahtarı!

Ortak sınav sonuçlarına dair merak devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 1. dönem 2. yazılı sınavları, aralık ayında gerçekleşti ve 27 Aralık 2023 tarihinde sona erdi. 6. sınıf öğrencileri için Türkçe ve matematik, 9. sınıf öğrencileri için Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinden oluşan sınavlar, öğrencilerin akademik performanslarını değerlendirmek adına önemli bir aşama oldu.
1. DÖNEM 2. ORTAK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri ile 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinden ortak sınavlar 27 Aralık 2023 tarihinde tamamlandı.
1. dönem 2. ortak yazılı sınav sonuçlarının ise sınav sonrası 10 gün içinde açıklanması bekleniyor. Sonuçlar, branş öğretmenleri tarafından ortakyazilisinav.meb.gov.tr adresinden sorgulanarak öğrencilere bildirilecek. Öğrenciler sonuçlarını e-Okul sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.