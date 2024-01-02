ORTAK SINAV SONUÇLARI 2024! 1. dönem 2. ortak sınavlar açıklandı mı? MEB 6. ve 9. sınıf ortak sınav sonuçları cevap anahtarı!

Ortak sınav sonuçlarına dair merak devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 1. dönem 2. yazılı sınavları, aralık ayında gerçekleşti ve 27 Aralık 2023 tarihinde sona erdi. 6. sınıf öğrencileri için Türkçe ve matematik, 9. sınıf öğrencileri için Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinden oluşan sınavlar, öğrencilerin akademik performanslarını değerlendirmek adına önemli bir aşama oldu.