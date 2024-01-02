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ORTAK SINAV SONUÇLARI 2024! 1. dönem 2. ortak sınavlar açıklandı mı? MEB 6. ve 9. sınıf ortak sınav sonuçları cevap anahtarı!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ortak sınavlarda sonuç için geri sayım başladı. 6. sınıf öğrencileri için 26 Aralık 2023 tarihinde Türkçe ve matematik derslerinden, 9. sınıf öğrencileri için ise 27 Aralık 2023 tarihinde Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinden toplamda 16 ve 20 soruluk sınavlar uygulandı. Peki, 1. dönem 2. ortak sınavlar açıklandı mı? MEB 6. ve 9. sınıf ortak sınav sonuçları cevap anahtarı yayınlandı mı? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 02 Ocak 2024, 07:40 Güncelleme 02 Ocak 2024, 07:40
ORTAK SINAV SONUÇLARI 2024! 1. dönem 2. ortak sınavlar açıklandı mı? MEB 6. ve 9. sınıf ortak sınav sonuçları cevap anahtarı!

Ortak sınav sonuçlarına dair merak devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 1. dönem 2. yazılı sınavları, aralık ayında gerçekleşti ve 27 Aralık 2023 tarihinde sona erdi. 6. sınıf öğrencileri için Türkçe ve matematik, 9. sınıf öğrencileri için Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinden oluşan sınavlar, öğrencilerin akademik performanslarını değerlendirmek adına önemli bir aşama oldu.

1. DÖNEM 2. ORTAK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri ile 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinden ortak sınavlar 27 Aralık 2023 tarihinde tamamlandı.

1. dönem 2. ortak yazılı sınav sonuçlarının ise sınav sonrası 10 gün içinde açıklanması bekleniyor. Sonuçlar, branş öğretmenleri tarafından ortakyazilisinav.meb.gov.tr adresinden sorgulanarak öğrencilere bildirilecek. Öğrenciler sonuçlarını e-Okul sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.

ORTAK SINAV SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI

6. sınıf öğrencilerine 26 Aralık 2023 tarihinde Türkçe ve matematik derslerinden 16, 9. sınıf öğrencilerine ise 27 Aralık 2023 tarihinde Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinden 20 soruluk sınavlar uygulandı.



Sınavların ardından ortak sınav soruları ve cevap anahtarı erişime açıldı. Aşağıdaki ekrandan ortak sınav soruları ve cevap anahtarını görüntüleyebilirsiniz.

ORTAK SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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